Умер джазовый музыкант Чик Кориа. Он был обладателем 23 премий "Грэмми"
Во вторник, 9 февраля, в возрасте 79 лет скончался американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа (Chick Corea). Об этом сообщается на Instagram-странице артиста.
Во вторник, 9 февраля, в возрасте 79 лет скончался американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа (Chick Corea). Об этом сообщается на Instagram-странице артиста.
"С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно", - сообщается на официальном сайте исполнителя.
Кориа был одним из пионеров стиля джаз-фьюжен. В 1972 году музыкант основал свою группу Return to Forever.
Всего он выпустил более 80 альбомов и был удостоен 23 премий "Грэмми". Наиболее известные работы Кориа - "Spain", "500 Miles High" и "Windows". Последняя песня "Plays" вышла в сентябре прошлого года.