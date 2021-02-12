Пт, 12.02.2021
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Раймонд Паулс получил приглашение на прививку от Covid-19

Раймонд Паулс ФОТО: publicitātes

Маэстро Раймонд Паулс получил приглашение от Министерства здравоохранения пройти вакцинацию от Covid-19, и он воспользуется этой возможностью, чтобы получить первую прививку в конце февраля. Об этом рассказал сам композитор.

Отвечая на вопрос о его отношении к вакцинации, он выразил ей поддержку, добавив, что в настоящее время сталкивается с большим объемом информации о самих вакцинах.

"Мне каждый день рассказывают, что в ее составе, но это не так важно. Дайте людям лекарства, если они есть!" - призвал Паулс. 

Оценивая процесс вакцинации в целом, он сказал, что хотел бы, чтобы столь обширный объем информации был представлен в более конкретной и сжатой форме, где будут выделены наиболее важные вещи, которые людям необходимо знать о вакцинах и их эффективности.

Уже некоторое время в публичном пространстве обсуждалась возможность скорейшей вакцинации известных и уважаемых людей. В плане вакцинации, предложенном Министерством здравоохранения, также говорится о вакцинации лидеров общественного мнения, "послов" вакцинации, что позволяет быстрее получить вакцины против Covid-19 лидерам различных неправительственных организаций и лицам, к мнению которых бы прислушались и кому бы доверяли. Есть надежда, что эти люди подадут положительный пример другим, сделав прививки, и побудят тех, кто сомневается, пройти вакцинацию.

В Бюро вакцинации агентству LETA пока не удалось выяснить, кому именно будет предложена вакцинация в качестве ее "послов" и лидеров общественного мнения. Между тем первую дозу вакцины против Covid-19 на этой неделе получили бывшие президенты и несколько высокопоставленных должностных лиц, включая президента, премьер-министра и нескольких министров.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в пятницу, комментируя выбор должностных лиц, которые получат вакцину, пояснил, что план был впервые рассмотрен правительством во вторник, продолжен в четверг, но еще не был завершен из-за возражений. Он сказал, что правительство решило ввести добровольную вакцинацию высокопоставленных государственных чиновников, чьи обязанности связаны с обеспечением национальной безопасности и непрерывностью выполнения основных государственных функций.

Также в рассмотренном документе говорится о "после вакцинации", это как раз то понятие, почему показать пример обществу были выбраны бывшие президенты страны. Министр здравоохранения также сообщил, что планируется пригласить на вакцинацию уважаемых в обществе людей. 

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