Сб, 13.02.2021
Такси открыло мне глаза на наше общество. Раньше я был лучшего мнения о жителях Таллинна. Теперь же насмотрелся самого дна. Не знаю почему, но мне стыдно за русских Алекс, таллиннский таксист
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  • "Героин был везде": Сергей Светлаков о своем детстве и юности в Екатеринбурге
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"Героин был везде": Сергей Светлаков о своем детстве и юности в Екатеринбурге
Видео

Сергей Светлаков ФОТО: скриншот видео с YouTube

Популярный актер и комик Сергей Светлаков дал большое интервью Ирине Шихман для YouTube-программы "А поговорить?". В нем он вспомнил какими было 90-е годы в его родном Екатеринбурге. 

В те годы из Афганистана через его родной регион "пошел наркотраффик". 

"Все дворы, все школы и институты. Все было в героине! У нас в институте на каждом этаже героин продавал свой банчила", - вспоминает Сергей.

Никто тогда толком не понимал, что это и как с этим бороться. Светлаков подчеркивает, что это был ужас. Героин употребляли многие молодые люди в его дворе. Сейчас уже он узнал, что из тех с кем он рос, почти никого не осталось в живых. 

Сергей Светлаков вспоминает, что в детстве он жил в ужасных условиях в трехкомнатной коммунальной квартире. Это был район железнодорожного вокзала, который был "хорошей школой жизни". 

К примеру, в подвале его дома повесился художник, а потом они детьми там играли в карты на раздевание. 

Видео: интервью с Сергеем Светлаковым

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