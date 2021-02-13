"Героин был везде": Сергей Светлаков о своем детстве и юности в Екатеринбурге

В те годы из Афганистана через его родной регион "пошел наркотраффик".

"Все дворы, все школы и институты. Все было в героине! У нас в институте на каждом этаже героин продавал свой банчила", - вспоминает Сергей.

Никто тогда толком не понимал, что это и как с этим бороться. Светлаков подчеркивает, что это был ужас. Героин употребляли многие молодые люди в его дворе. Сейчас уже он узнал, что из тех с кем он рос, почти никого не осталось в живых.

Сергей Светлаков вспоминает, что в детстве он жил в ужасных условиях в трехкомнатной коммунальной квартире. Это был район железнодорожного вокзала, который был "хорошей школой жизни".

К примеру, в подвале его дома повесился художник, а потом они детьми там играли в карты на раздевание.