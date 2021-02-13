Звезды сериала "Баффи - истребительница вампиров" обвинили режиссера в эмоциональном насилии

Первой заявление сделала Харизма Карпентер, которая рассказала, что на съемках Уидон вел себя грубо и некорректно. Он оскорблял ее религиозные убеждения и осуждал ее за нежелание сделать аборт. Уидон также уволил актрису сразу после родов.

Карпентер указала, что режиссер так же относился к другим актерам, он ими манипулировал и настраивал друг против друга.

Актрису поддержали и другие коллеги.

Актриса Эмбер Бенсон заявила, что рабочая обстановка на съемках действительно была "крайне токсичной, и все это исходило от режиссера". Она высказалась о причинении вреда. Даже спустя 20 лет многие страдают от эмоциональных травм.

Одна из исполнительниц главной роли в последнем сезоне Мишель Трахтенберг, которая была несовершеннолетней во время съемок, назвала поведение Уидона по отношению к себе "крайне неприемлемым".

Звезда сериала Сара Мишель Геллар написала в Instagram:

"Хоть я и горжусь тем, что мое имя ассоциируется с Баффи Саммерс, я не хочу ассоциироваться с именем Джосса Уидона", - заявила она.

Она подчеркнула, что поддерживает всех жертв абьюза. Она рада, что они не молчат об этом.

СМИ не смогли получить комментарии режиссера на момент написания заметки ответа на обвинения не было.