Поссорились в интернете. Что еще стало известно о стрельбе на Мукусалас

Как выяснилось, споры начались еще в интернете. Неофициально известно, что между жертвой и нападавшими возник конфликт на тему автомобилей.

Пользователи социальных сетей, которые следили за обсуждениями парней, говорят, что встреча на автомойке была назначена заранее.

"Они спорили в Instagram что-то там о машинах. Этот Ричард сказал, что у него якобы есть пистолет, они (ответили), что его нашли, и теперь мол застрелят из пневматического оружия. Постреляли ему машину, в Rīga Plazа постреляли. У него ухо рассечено, ну и по большому счету это все. Гангстеры собрались, местные", - рассказал пользователь соцсети.

Возможно, обе стороны конфликта уже подозревали, что обмен грубостями может перерасти в физический конфликт. У потерпевшего, то есть владельца автомобиля BMW, был при себе газовый пистолет, его оружие зарегистрировано на законных основаниях.

Что применили нападавшие, полиции пока не ясно. Оружие во время задержания было изъято и передано экспертам. Само задержание прошло гладко. Светло-серый Mercedes 2001 года догнали и остановили спецназовцы.

Правоохранители уточняют, что изъятые при обыске наркотики - это марихуана, амфетамин и таблетки ЛСД.

Оба - и 19-летний, и 21-летний мужчина - привлечены к ответственности за хулиганство, совершенное группой лиц или повлекшее за собой нанесение телесных повреждений потерпевшему, повреждение или уничтожение имущества либо при использовании оружия.

За содеянное они могут получить тюремный срок до пяти лет. Также будет предусмотрена отдельная ответственность за обнаруженное незарегистрированное оружие и наркотики.

Позже, когда ситуация немного улеглась, пострадавший в своем аккаунте в социальной сети сам поделился кратким описанием произошедшего. Он заявил, что чувствует себя хорошо, но, вероятно, еще долго не сможет забыть о случившемся.