Стрельба на улице Мукусалас: задержаны двое мужчин, у них обнаружили большие запасы наркотиков

В 14:50 Госполиция получила информацию о том, что на автомойке на улице Мукусалас мужчина получил огнестрельное ранение. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь на месте, однако от госпитализации он отказался.

Полиция установила, что преступление было совершено, когда пострадавший мыл свою машину. В это время

двое мужчин прибыли на место происшествия на автомобиле Mercedes-Benz, вышли из машины и выстрелили в него из оружия, после чего уехали. 7

Автомобиль Mercedes-Benz и владелец автомобиля были немедленно объявлены в розыск. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что лица на этой машине передвигались по микрорайону Пурвциемс.

Вечером в четверг полиция провела операцию по задержанию на улице Вайдавас. В остановленной машине находились оба подозреваемых в стрельбе, а также еще двое мужчин.

Подозреваемые 2000 и 2002 года рождения ранее не были судимы.

При проверке автомобиля Mercedes-Benz, изъятии личных вещей и обыске места жительства было изъято около 200 граммов различных наркотиков. Этим веществам была назначена экспертиза, но, скорее всего, среди них есть марихуана, МДМА и ЛСД.

Было также конфисковано незарегистрированное пневматическое оружие и один газовый пистолет, который использовался при нападении. 7

Информация, полученная Государственной полицией, показывает, что мотивом нападения был личный конфликт. Потерпевший был знаком с одним из задержанных, но долгое время не встречался с ним. Между двумя молодыми людьми произошел конфликт в интернете, после которого они оба решили встретиться на автомойке. Второй нападавший не был знаком с потерпевшим.

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства.

Лица также должны понести ответственность за незарегистрированное пневматическое оружие и, если экспертиза подтвердит, что изъятые вещества являются наркотиками, также за хранение наркотиков.