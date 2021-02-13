Сб, 13.02.2021
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  • "Я попал на классику": Светлаков о том, как в Юрмале ему испортили день помолвки
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"Я попал на классику": Светлаков о том, как в Юрмале ему испортили день помолвки
Видео

Сергей Светлаков и его супруга Антонина ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российский актер и комик Сергей Светлаков в интервью журналистке Ирине Шихман рассказал о праздновании Нового года в Юрмале. Оказалось, что "латвийский Дед Мороз" испортил ему помолвку. 

Супруга Сергея Антонина не стала скрывать, что лишь, когда забеременела, поняла, что это ее мужчина. Тогда женщина сообщила Светлакову эту новость. Актер первое время был в легком шоке. Конечно, он хотел, чтобы ребенок родился. Тогда он принял решение сделать Антонине предложение. Помолвка должна была пройти красиво, с сюопризами и торжественно. Для такого события актер выбрал празднование Нового года в Юрмале. 

Для встречи праздника к ним в гости приехали Илья Лагутенко и Семен Слепаков с женами. Светлаков заранее по телефону договорился с актером из латвийского театра, о том, что он приедет поздравлять их в костюме Деда Мороза. По сценарию в какой-то момент Дед Мороз должен достать подарки, а в одном из них будет кольцо для Антонины. В этот момент будет запущен салют. 

Но вышло совсем не так, как задумал Сергей. Дед Мороз оказался пьяным. Его речь была несвязной, он мог испортить весь сюрприз. 

"Выходит в жопу пьяный Дед Мороз... Я в шоке... Эта скотина из местного театра... Я попал на классику. Никогда такого не было!" - вспоминает Сергей. 

В результате, Сергей взял все в свои руки. Встал на одно колено и сделал любимой предложение. Конечно, она согласилась. Они вместе уже 10 лет. 

Видео: интервью с Сергеем Светлаковым

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