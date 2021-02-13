"Я попал на классику": Светлаков о том, как в Юрмале ему испортили день помолвки

Супруга Сергея Антонина не стала скрывать, что лишь, когда забеременела, поняла, что это ее мужчина. Тогда женщина сообщила Светлакову эту новость. Актер первое время был в легком шоке. Конечно, он хотел, чтобы ребенок родился. Тогда он принял решение сделать Антонине предложение. Помолвка должна была пройти красиво, с сюопризами и торжественно. Для такого события актер выбрал празднование Нового года в Юрмале.

Для встречи праздника к ним в гости приехали Илья Лагутенко и Семен Слепаков с женами. Светлаков заранее по телефону договорился с актером из латвийского театра, о том, что он приедет поздравлять их в костюме Деда Мороза. По сценарию в какой-то момент Дед Мороз должен достать подарки, а в одном из них будет кольцо для Антонины. В этот момент будет запущен салют.

Но вышло совсем не так, как задумал Сергей. Дед Мороз оказался пьяным. Его речь была несвязной, он мог испортить весь сюрприз.

"Выходит в жопу пьяный Дед Мороз... Я в шоке... Эта скотина из местного театра... Я попал на классику. Никогда такого не было!" - вспоминает Сергей.

В результате, Сергей взял все в свои руки. Встал на одно колено и сделал любимой предложение. Конечно, она согласилась. Они вместе уже 10 лет.