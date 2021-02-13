"Демократия - это большой блеф": Иван Охлобыстин о современной России, Путине и угрозах Навальному

Он даже заметил, что если бы не ленился, то сделал себе татуировку "Крым - наш".

"Я вообще отношусь неплохо к людям, которые себя проявляют. Яркие личности - такого и повесить интересно или наградить... Все очень быстро меняется. Он [Навальный - прим. ред.] явно по другую стороны баррикад... Я - ярый путинойд. Сталин был бы - я был бы сталинойд. Я за все это. Мне это все нравится. За исключением дикостей", - сказал он.

"Дикостью" Охлобыстин называет излишние зачистки, мощные репрессивные аппараты. Бондарчук заметила, что сейчас в России это уже происходит. По мнению актера, сейчас процветает кумовство и барство. Так всегда было:

"Мы не изменились за тысячелетия", - отмечает актер.

Иван Охлобыстин считает, что ничего не изменится.

"Нигде нет демократии. Демократия - это большой блеф", - полагает он.

Артист вспомнил, как на Прощеное воскресение приехал в гости к Ефремову. Михаил Олегович посадил Охлобыстина за один стол с Алексеем Навальным. Иван встал и публично попросил прощение у Навального, так как полагает, что если бы стал президентом, то расстрелял бы политика в первый же день.

"Потому что ты - явный враг. То, что этого не делает Путин, это говорит либо о том, что ты на него работаешь, либо, что он человек высоких моральных эталонов", - вспоминает свои слова Охлобыстин.

Навальные ответил лишь: "Бог простит".

В разговоре он вспомнил Михаила Ефремова и его оппозиционные видео. На его взгляд, Михаил Олегович был критиком-хулиганом. То, что произошло с актером - это трагедия для семьи Охлобыстина. Но актер помнит, что Путин не хотел закрывать его деятельность.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил заменить условное наказание Алексея Навального на реальный срок по делу "Ив Роше", политик получил 2 года и 8 месяцев колонии. На акциях протеста 23 и 31 января в поддержку Навального были задержаны около 10 тысяч человек.