Ничего не напоминает? Новый клип Риты Оры снят среди "советских многоэтажек"

Популярная исполнительница Рита Ора объединилась с 20-летним продюсером электронной музыки Иманбеком из Казахстана. Вместе они создали EP под названием "Bang". 12 февраля состоялась премьера нового совместного видеоклипа с Иманбеком и Дэвидом Гетта - "Big. ft gunna".
Рита Ора уже назвала эту работу "самой трудной и захватывающей" в своей карьере. Об этом пишет портал Evening Standard.
Клип был снят в Болгарии. К примеру, некоторые кадры сняты на фоне "советских многоэтажек". Как заметили артисты, на ролике соединено общее наследие дуэта - родители Оры албанцы, а Иманбек - из Казахстана.
На видео Ора одета в традиционную албанскую одежду. Ее создал вручную в Косово дизайнем Валдрин Сахити (Valdrin Sahiti).
"Здесь много мест с низкими температурами. Я действительно хотела сделать что-то уникальное и создать фантастический фильм о стране чудес... Видео действительно передает ощущение общего EP, и я хотела, чтобы фильм был таким же ярким и необычным, как американские горки", - цитирует певица портал.
Ора отметила, что было потрясающе иметь возможность смешать все эти культуры вместе и создать работу, которая представляет собой отдельный мир.
"Каждая деталь фильма была тщательно спланирована, чтобы создать что-то такое, что соответствует моему культурному прошлому.
Съемки фильма в Болгарии дали мне возможность продемонстрировать невероятную архитектуру, эпические пейзажи и исторические достопримечательности - я так рада, что могу поделиться красотой этой части мира и просто отдать дань уважения моей истории", - добавила Рита.
Ора заметила, что для нее было настоящей честью носить традиционный албанский костюм ручной работы.
Стоит заметить, что под роликом появилось много комментариев на русском языке. Чаще всего они казались локаций с "советскими многоэтажками".
"Выхожу во двор, а там Rita Ora снимает себе клип", "Мне кажется или это у меня во дворе снимали клип?", "Раньше на теплотрассах встречал бомжей, а теперь Rita Ora", "Я когда из окна выглянул, такую же картину из советских домов увидел", "Как-будто у меня под окнами снимали", - писали люди.
А как вам клип?
Видео: Rita Ora, David Guetta, Imanbek – BIG FT. GUNNA