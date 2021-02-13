Ничего не напоминает? Новый клип Риты Оры снят среди "советских многоэтажек"

Рита Ора уже назвала эту работу "самой трудной и захватывающей" в своей карьере. Об этом пишет портал Evening Standard.

Клип был снят в Болгарии. К примеру, некоторые кадры сняты на фоне "советских многоэтажек". Как заметили артисты, на ролике соединено общее наследие дуэта - родители Оры албанцы, а Иманбек - из Казахстана.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

На видео Ора одета в традиционную албанскую одежду. Ее создал вручную в Косово дизайнем Валдрин Сахити (Valdrin Sahiti).

"Здесь много мест с низкими температурами. Я действительно хотела сделать что-то уникальное и создать фантастический фильм о стране чудес... Видео действительно передает ощущение общего EP, и я хотела, чтобы фильм был таким же ярким и необычным, как американские горки", - цитирует певица портал.

Ора отметила, что было потрясающе иметь возможность смешать все эти культуры вместе и создать работу, которая представляет собой отдельный мир.

"Каждая деталь фильма была тщательно спланирована, чтобы создать что-то такое, что соответствует моему культурному прошлому.

Съемки фильма в Болгарии дали мне возможность продемонстрировать невероятную архитектуру, эпические пейзажи и исторические достопримечательности - я так рада, что могу поделиться красотой этой части мира и просто отдать дань уважения моей истории", - добавила Рита.

Ора заметила, что для нее было настоящей честью носить традиционный албанский костюм ручной работы.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Стоит заметить, что под роликом появилось много комментариев на русском языке. Чаще всего они казались локаций с "советскими многоэтажками".

"Выхожу во двор, а там Rita Ora снимает себе клип", "Мне кажется или это у меня во дворе снимали клип?", "Раньше на теплотрассах встречал бомжей, а теперь Rita Ora", "Я когда из окна выглянул, такую же картину из советских домов увидел", "Как-будто у меня под окнами снимали", - писали люди.

А как вам клип?