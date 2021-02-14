Пранкеры из России разыграли Дэвида Духовны и поговорили с ним о чипировании

Пранкер, притворившийся Гретой заявил, что слышит приказы от инопланетян в голове. Артист ему ответил, что не верит в то, что НЛО могут контактировать с людьми. Но он при этом верит в другие формы жизни.

Во время розыгрыша пранкеры сказали Духовны, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, роль которого актер исполнял в "Секретных материалах". Тут Духовны положил трубку.