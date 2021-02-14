Вс, 14.02.2021
Если говорить о возможности распространения южноафриканского варианта вируса в Латвии, то это зависит от того, сможет ли он победить в конкуренции, например, с тем же самым британским вариантом нового коронавируса. Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
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  • Пранкеры из России разыграли Дэвида Духовны и поговорили с ним о чипировании
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Пранкеры из России разыграли Дэвида Духовны и поговорили с ним о чипировании

Дэвид Духовны ФОТО: AP/Scanpix

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли американского актера Дэвида Духовны и поговорили с ним о чипировании. Они представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Об этом пишет РИА "Новости".

Пранкер, притворившийся Гретой заявил, что слышит приказы от инопланетян в голове. Артист ему ответил, что не верит в то, что НЛО могут контактировать с людьми. Но он при этом верит в другие формы жизни.

Во время розыгрыша пранкеры сказали Духовны, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, роль которого актер исполнял в "Секретных материалах". Тут Духовны положил трубку.

Это не первый розыгрыш Лексуса и Вована. В ноябре 2020 года они позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Тогда ими было заявлено об угрозе растущего международного кризиса и предвкушении третьей мировой войны. 

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