Декольте Лободы и преследование Муцениеце: самое интересное в новом выпуске шоу "Голос. Дети"

Первый выпуск начался со скандала. Причиной для него стало слишком глубокое декольте Светланы Лободы.

Звезда появилась в брючном костюме с экстремальным декольте. В откровенном наряде Светлана танцевала, запрыгивала на красное кресло и была активной наставницей.

Ее образ не очень понравился пользователям соцсетей. Люди стали упрекать Лободу в излишней откровенности на детском конкурсе.

"Эта мадам с пельменями и декольте до пупа не перепутала детскую передачу со стриптиз-клубом?", "Увидела Лободу, смотреть расхотелось, девушка явно перепутала тусовку с детским конкурсом", "Ей кто-нибудь объяснил бы уместность одежды", - писали комментаторы.

Егор Крид оказался в кресле наставников впервые. Певец отметил, что ему кажется, что детям отказывать невероятно тяжело. С ним был не согласен Баста, который сказал, что иногда, когда отказываешь взрослым, то боишься, что у кого-то "прихватит сердечко". По его мнению, дети легче переносят отказы на конкурсе.

Как и раньше, соведущей Дмитрия Нагиева стала латвийская актриса Агата Муцениеце.

"Она сделала копию ключей от нашей студии и преследует меня уже не первый год!" - представил коллегу Нагиев.