По утерянному сценарию Стэнли Кубрика снимут художественный фильм

Продюсерами проекта стали Брюс Хендрикс и Гален Уокер. Это один из трех проектов Кубрика, найденных в библиотеке режиссера после его смерти в 1999 году. Об этом сообщает Variety.

Подробности сюжета не раскрываются. Сообщается, что это будет "нуарный триллер, как и другие совместные работы Кубрика и сценариста Джима Томпсона".

Ранее Хендрикс был исполнительным продюсером первых трех частей франшизы "Пираты Карибского моря" и "Перл-Харбор".

Сценарий к "Жгучей тайне" был найден в 2018 году, через 60 лет после написания. Он представляет собой адаптацию новеллы австрийского писателя Стефана Цвейга, написанной в 1913 году. Также в архивах режиссера также были найдены утерянное продолжение "Заводного апельсина" и еще три сценария, посвященных теме семейных отношений.

Напомним, режиссер Стэнли Кубрик умер в 1999 году.