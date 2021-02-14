По утерянному сценарию Стэнли Кубрика снимут художественный фильм
Издание Esquire сообщает, что осенью 2021 года начнутся съемки картины по новелле Стефана Цвейга "Жгучая тайна". Сценарий к ней Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick) написал в 1956 году.
Издание Esquire сообщает, что осенью 2021 года начнутся съемки картины по новелле Стефана Цвейга "Жгучая тайна". Сценарий к ней Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick) написал в 1956 году.
Продюсерами проекта стали Брюс Хендрикс и Гален Уокер. Это один из трех проектов Кубрика, найденных в библиотеке режиссера после его смерти в 1999 году. Об этом сообщает Variety.
Подробности сюжета не раскрываются. Сообщается, что это будет "нуарный триллер, как и другие совместные работы Кубрика и сценариста Джима Томпсона".
Ранее Хендрикс был исполнительным продюсером первых трех частей франшизы "Пираты Карибского моря" и "Перл-Харбор".
Сценарий к "Жгучей тайне" был найден в 2018 году, через 60 лет после написания. Он представляет собой адаптацию новеллы австрийского писателя Стефана Цвейга, написанной в 1913 году. Также в архивах режиссера также были найдены утерянное продолжение "Заводного апельсина" и еще три сценария, посвященных теме семейных отношений.
Напомним, режиссер Стэнли Кубрик умер в 1999 году.
Стэнли Кубрик является автором таких кинокартин, как "С широко закрытыми глазами" (1999), "Цельнометаллическая оболочка" (1987), "Сияние" (1980), "Заводной апельсин" (1971), "2001 год: Космическая одиссея" (1968), "Лолита" (1962) и многих других.