Пн, 15.02.2021
Конечно, мы немного напуганы, и эти формы апокалиптичны, но мы понимаем, что это на наших плечах. Кристап Эглитис, резидент RAKUS
Кристап Эглитис, резидент RAKUS
1 мин для прочтения

Отца Ники Минаж насмерть сбила машина

Отца американской рэп-певицы Ники Минаж (Nicki Minaj) Роберта Маража (Robert Maraj) насмерть сбила машина. Об этом сообщает TMZ.

Известно, что водитель скрылся с места преступления. Согласно информации полиции, 64-летний Мараж шел по дороге в пятницу вечером, когда его сбила машина.

Мужчина был доставлен в больницу в критическом состояни. От полученных травм он скончался. Идет поиск свидетелей и расследование. Описаний подозреваемого и его машины нет.

Информацию о трагедии подтвердила тетя Ники Минаж на своей странице в Facebook.

Последние новости

НАВЕРХ
Back