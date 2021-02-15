Отца Ники Минаж насмерть сбила машина
Отца американской рэп-певицы Ники Минаж (Nicki Minaj) Роберта Маража (Robert Maraj) насмерть сбила машина. Об этом сообщает TMZ.
Отца американской рэп-певицы Ники Минаж (Nicki Minaj) Роберта Маража (Robert Maraj) насмерть сбила машина. Об этом сообщает TMZ.
Известно, что водитель скрылся с места преступления. Согласно информации полиции, 64-летний Мараж шел по дороге в пятницу вечером, когда его сбила машина.
Мужчина был доставлен в больницу в критическом состояни. От полученных травм он скончался. Идет поиск свидетелей и расследование. Описаний подозреваемого и его машины нет.
Информацию о трагедии подтвердила тетя Ники Минаж на своей странице в Facebook.