Дочь Гейтса, получив вакцину против Covid-19, пошутила про чипирование

"К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг - если бы только она обладала такой силой!" - подписала 24-летняя Дженнифер Гейтс свое фото после получения вакцины.

Добавим, что сейчас девушка - студентка Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай. Она призвала всех пройти вакцинацию и поблагодарила сотрудников медицинской сферы за самоотверженность.

С началом пандемии широко распространились конспирологические теории о том, что коронавирус создал Билл Гейтс, а его конечная цель - посредством вакцины чипировать людей и контролиовать их.