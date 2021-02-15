Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Дочь Гейтса, получив вакцину против Covid-19, пошутила про чипирование

Старшая дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Дженнифер получила вакцину от коронавируса производства американской компании Moderna. Выложив снимок в социальной сети Instagram, она пошутила о конспирологической теории, согласно которой ее отца обвиняли в создании вируса для получения выгоды от пандемии.

"К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг - если бы только она обладала такой силой!" - подписала 24-летняя Дженнифер Гейтс свое фото после получения вакцины. 

Добавим, что сейчас девушка - студентка Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай. Она призвала всех пройти вакцинацию и поблагодарила сотрудников медицинской сферы за самоотверженность. 

С началом пандемии широко распространились конспирологические теории о том, что коронавирус создал Билл Гейтс, а его конечная цель - посредством вакцины чипировать людей и контролиовать их.

Откуда такая версия? Дело в том, что еще в 2015 году на конференции TED основатель Microsoft сообщил, что наибольшую опасность для человечества представляет не ядерная война, а новый смертельный вирус.

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