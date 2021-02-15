Пн, 15.02.2021
Мы не только врачи, но и такие же люди. Мы также хотим встречаться, отмечать юбилеи, ходить в театр и, наконец, делать покупки в больших торговых центрах. Надо еще потерпеть. И все будет хорошо! Точно будет, не может все время быть плохо. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Собчак, Лазарева и другие звезды на акции "Любовь сильнее страха"

По всей России 14 февраля тысячи людей вышли на акцию "Любовь сильнее страха", откликнувшись на предложение команды Алексея Навального посветить фонариками во дворах. Рассказываем, кто из звезд поддержал это мероприятие. 

Помимо этого, в Москве и Санкт-Петербурге прошла акция "Цепь солидарности и любви" в поддержку Юлии Навальной и женщин, подвергнувшихся политическим репрессиям.

Ранее соратники Алексея Навального призвали в 20:00 выходить во дворы и включать фонарики. "Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят - но на самом деле они изменят все", - ранее написал руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Галерея: Женщины на акциях протеста в Москве

К указанному времени люди вышли на улицы большей части городов России. Все прошло тихо, мирно и красиво. Полиция не вмешивалась.

Подобные акции прошли в некоторых городах Европы и США.

На Патриарших прудах в Москве, где собралось, около 20 человек, заметили также журналистку Ксению Собчак и актрису Татьяну Лазареву.

В конце акции "Любовь сильнее страха" участники выстроились в форме сердечка и спели песню "Солнце взойдет".

Пела и пришедшая на мероприятие Татьяна Лазарева.

Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

"Получилась жопа, только никому не говори", - сказала Лазарева Собчак.

Яна Троянова на своей странице в соцсетях тоже поддержала акцию: она разместила в Instagram фото с фонарем, добавив к нему хештег #ЛюбовьСильнееСтраха.

Акцию поддержал и рэп-исполнитель Noize MC. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию сугроба, на котором написано "Свободу", и подписал ее хештегом #любовьсильнеестраха.

По всей России были задержаны 12 человек, почти всех сразу же отпустили без составления протокола.

Подробнее: Акция "Любовь сильнее страха": по всей России люди вышли на улицы. И их никто не тронул

Галерея: Акция #любовьсильнеестраха

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