Собчак, Лазарева и другие звезды на акции "Любовь сильнее страха"

Помимо этого, в Москве и Санкт-Петербурге прошла акция "Цепь солидарности и любви" в поддержку Юлии Навальной и женщин, подвергнувшихся политическим репрессиям.

Ранее соратники Алексея Навального призвали в 20:00 выходить во дворы и включать фонарики. "Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят - но на самом деле они изменят все", - ранее написал руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Галерея: Женщины на акциях протеста в Москве

К указанному времени люди вышли на улицы большей части городов России. Все прошло тихо, мирно и красиво. Полиция не вмешивалась.

Подобные акции прошли в некоторых городах Европы и США.

На Патриарших прудах в Москве, где собралось, около 20 человек, заметили также журналистку Ксению Собчак и актрису Татьяну Лазареву.

В конце акции "Любовь сильнее страха" участники выстроились в форме сердечка и спели песню "Солнце взойдет".

Пела и пришедшая на мероприятие Татьяна Лазарева.

Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

"Получилась жопа, только никому не говори", - сказала Лазарева Собчак.

Яна Троянова на своей странице в соцсетях тоже поддержала акцию: она разместила в Instagram фото с фонарем, добавив к нему хештег #ЛюбовьСильнееСтраха.

Акцию поддержал и рэп-исполнитель Noize MC. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию сугроба, на котором написано "Свободу", и подписал ее хештегом #любовьсильнеестраха.

По всей России были задержаны 12 человек, почти всех сразу же отпустили без составления протокола.