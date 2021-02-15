Антон Лапенко перестал скрывать роман с певицей Мусей Тотибадзе
В воскресенье, 14 февраля, о том, что они пара, сообщили 34-летний актер Антон Лапенко и 24-летняя певица Муся Тотибадзе. Об этом пишет Hello.ru.
В воскресенье, 14 февраля, о том, что они пара, сообщили 34-летний актер Антон Лапенко и 24-летняя певица Муся Тотибадзе. Об этом пишет Hello.ru.
Тотибадзе разместила на своей Instagram-странице снимок поцелуя с возлюбленным. Фото было без подписи, но фолловеры уже назвали это каминг-аутом.
В комментариях к публикации отметились многочисленные зведные коллеги пары: Александ Гудков, Варвара Шмыкова, Анна Чиповская, Саша Бортич.
Сам Антон оставил лишь скромное сердечко в комментариях.
Ранее Антону Лапенко приписывали роман с коллегой по сериалу "Чики" Аленой Михайловой.