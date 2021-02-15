Пн, 15.02.2021
Мы не только врачи, но и такие же люди. Мы также хотим встречаться, отмечать юбилеи, ходить в театр и, наконец, делать покупки в больших торговых центрах. Надо еще потерпеть. И все будет хорошо! Точно будет, не может все время быть плохо. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Антон Лапенко перестал скрывать роман с певицей Мусей Тотибадзе

В воскресенье, 14 февраля, о том, что они пара, сообщили 34-летний актер Антон Лапенко и 24-летняя певица Муся Тотибадзе. Об этом пишет Hello.ru.

Тотибадзе разместила на своей Instagram-странице снимок поцелуя с возлюбленным. Фото было без подписи, но фолловеры уже назвали это каминг-аутом. 

В комментариях к публикации отметились многочисленные зведные коллеги пары: Александ Гудков, Варвара Шмыкова, Анна Чиповская, Саша Бортич. 

Сам Антон оставил лишь скромное сердечко в комментариях. 

Ранее Антону Лапенко приписывали роман с коллегой по сериалу "Чики" Аленой Михайловой. 

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