Почему съемки шоу "Дом-2" не могут возобновить?

Известно, что владельцы проекта вели переговоры с несколькими новыми площадками для трансляции. Выбор остановился на канале СТС Love. Но съемки до сих пор не возобновились.

Издание StarHit.ru со ссылкой на источники указывает, что дело в договоренности о суммах гонораров. Переговоры все еще продолжаются.

Проект "Дом-2" снимается блоками - по шесть программ за смену. Сейчас идет торг по поводу стоимости одного выпуска реалити-шоу.

Портал сообщает, что съемочная группа второй месяц находится без работы. Некоторые уже трудоустроились - кто-то таксистом, а кто-то курьером. Участники шоу "Дом-2" продолжают жить за счет рекламы в социальных сетях плюс частично все еще получают зарплату.

Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина по-прежнему заняты в проекте "Бородина против Бузовой".