Пн, 15.02.2021
Мы не только врачи, но и такие же люди. Мы также хотим встречаться, отмечать юбилеи, ходить в театр и, наконец, делать покупки в больших торговых центрах. Надо еще потерпеть. И все будет хорошо! Точно будет, не может все время быть плохо. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Почему съемки шоу "Дом-2" не могут возобновить?

СМИ писали, что съемки новых выпусков реалити-шоу "Дом-2" планировалось возобновить в середине февраля. Но и участники, и рабочая группа находятся в ожидании. Портал StarHit.ru рассказывает, в чем дело. 

Известно, что владельцы проекта вели переговоры с несколькими новыми площадками для трансляции. Выбор остановился на канале СТС Love. Но съемки до сих пор не возобновились. 

Издание StarHit.ru со ссылкой на источники указывает, что дело в договоренности о суммах гонораров. Переговоры все еще продолжаются. 

Проект "Дом-2" снимается блоками - по шесть программ за смену. Сейчас идет торг по поводу стоимости одного выпуска реалити-шоу.

Портал сообщает, что съемочная группа второй месяц находится без работы. Некоторые уже трудоустроились - кто-то таксистом, а кто-то курьером. Участники шоу "Дом-2" продолжают жить за счет рекламы в социальных сетях плюс частично все еще получают зарплату.

Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина по-прежнему заняты в проекте "Бородина против Бузовой".

Источники портала добавляют, что канал ТНТ не платит за эксклюзивность ни Бородиной, ни Бузовой, поэтому звезды совершенно спокойно могут работать где угодно, в том числе и на конкурирующих каналах.

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