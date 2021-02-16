"Вашему вниманию LNT, извиняюсь, TV3": Ведущий прогноза погоды перепутал место работы в прямом эфире
Ведущий прогноза погоды канала TV3 Кристапс Талбергс, который раньше работал на LNT, во время прямого эфира допустил забавную ошибку.
Ведущий прогноза погоды канала TV3 Кристапс Талбергс, который раньше работал на LNT, во время прямого эфира допустил забавную ошибку.
Один из пользователей соцсети TikTok поделился кадром, в котором Талбергс в одном из выпусков прогноза погоды случайно перепутал названия каналов.
"Вашему вниманию LNT, извиняюсь, прогноз погоды на TV3!" - сказал он, не скрывая улыбку.
В комментариях люди не стали осуждать ведущего. Они отметили, что у всех бывают ошибки. Некоторые добавили, что им не хватает телеканала LNT.
@byieva
mazliet sajuka darba vieta 😁#tv3 #latvija #tv #lnt #kristapstalbergs♬ original sound - Zvane Ieva
Напомним, с конца 2019 года медиагруппа All Media Baltics работает с брендом TV3. Изменился телевизионный портфель и было принято не продолжать работу над LNT в том форме, в какой она была.