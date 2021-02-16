Вт, 16.02.2021
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  • "Вашему вниманию LNT, извиняюсь, TV3": Ведущий прогноза погоды перепутал место работы в прямом эфире
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"Вашему вниманию LNT, извиняюсь, TV3": Ведущий прогноза погоды перепутал место работы в прямом эфире

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Ведущий прогноза погоды канала TV3 Кристапс Талбергс, который раньше работал на LNT, во время прямого эфира допустил забавную ошибку.

Один из пользователей соцсети TikTok поделился кадром, в котором Талбергс в одном из выпусков прогноза погоды случайно перепутал названия каналов.

"Вашему вниманию LNT, извиняюсь, прогноз погоды на TV3!" - сказал он, не скрывая улыбку. 

В комментариях люди не стали осуждать ведущего. Они отметили, что у всех бывают ошибки. Некоторые добавили, что им не хватает телеканала LNT.

@byieva

mazliet sajuka darba vieta 😁#tv3 #latvija #tv #lnt #kristapstalbergs

♬ original sound - Zvane Ieva

Напомним, с конца 2019 года медиагруппа All Media Baltics работает с брендом TV3. Изменился телевизионный портфель и было принято не продолжать работу над LNT в том форме, в какой она была. 

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