"Вашему вниманию LNT, извиняюсь, TV3": Ведущий прогноза погоды перепутал место работы в прямом эфире

Один из пользователей соцсети TikTok поделился кадром, в котором Талбергс в одном из выпусков прогноза погоды случайно перепутал названия каналов.

"Вашему вниманию LNT, извиняюсь, прогноз погоды на TV3!" - сказал он, не скрывая улыбку.

В комментариях люди не стали осуждать ведущего. Они отметили, что у всех бывают ошибки. Некоторые добавили, что им не хватает телеканала LNT.