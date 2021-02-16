Вт, 16.02.2021
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"Главное не переборщить": Галустян о гонораре в 100 тысяч долларов, подарке от Лепса и Covid-19

Михаил Галустян ФОТО: скриншот видео с YouTube

Популярный актер и комик Михаил Галустян дал интервью Карену Адамяну для его YouTube-канала "Макарена", в котором рассказал о подарке от Григория Лепса, самом дорогостоящем корпоративе и перенесенном коронавирусе. 

Михаил Галустян рассказал, что он любит Новый год, но для него это работа. 

"Как правило, это неизвестные для широкого круга людей лица", - говорит комик. 

Он изучает, чем они занимаются, где работают, чтобы понимать, на какие темы шутить, а на какие нет. Бывало, что он говорит в пустом зале, потому что все гости вышли на серьезный разговор. Порой на него даже никто не обращает внимания. 

"Иногда они хотят просто пообщаться между собой", - отмечает Михаил.

Галустян не стал скрывать, что выступал и перед криминальными авторитетами. 

"Как правило, таким людям хочется обычного, спокойного, шуток, веселья и радости... Если ты поймал с этим человеком одну волну... Главное не переборщить", - указывает комик.

Самый большой гонорар, который он получил - это 100 тысяч долларов. А однажды за один съемочный день ему заплатили 10 тысяч долларов. 

Карен Адамян обратил внимание на браслет Галустяна с черепами. Михаил сказал, что ему очень нравятся черепа. Это украшение ему подарил Григорий Лепс, а вот цепочку с черепами - уже другой человек. 

Галустян объяснил, что он ничего не понимает в стилях и брендах. 

"Я приземленный человек", - заметил артист.

Ведущий спросил у него про стоимость часов. Михаил ответил, что он не знает, сколько они стоят, так как выиграл их у банкира в шахматы. 

Кстати, оказывается, в ноябре 2020-го Михаил переболел коронавирусом. У него были поражены легкие. Актер не стал скрывать, что у него была высокая температура, слабость и все время хотелось спать. Сейчас все хорошо и у комика есть антитела. 

Видео: Интервью с Михаилом Галустяном

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