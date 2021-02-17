Кто вам платит? ⟩ VIP-вакцинация и отчаяние индустрии красоты. Дискуссия в прямом эфире

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Сегодняшние темы:

VIP-вакцинация;

Отчаяние индустрии красоты.

VIP-вакцинация

11 и 12 февраля началась добровольная вакцинация против Covid-19 бывших президентов Латвии и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с "обеспечением непрерывности основных государственных функций". Объемный список вакцинированных вызвал острое обсуждение в социальных сетях.

Главные претензии: кто его составил, почему заранее не огласили весь список, как в него попала мало известная обществу заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла и корректно ли вперед людей из группы риска прививать, например, молодого министра защиты среды и регионального развития Артура Тома Плешса? Вскоре ожидается вакцинация лидеров мнений. Кто эти люди и кто их выбрал? А также - будут ли поднимать в списке приоритетно вакцинируемых "критически важных работников Сейма", как сообщила передача De facto.

Достигла ли показательная вакцинация своей цели или и тут что-то пошло не так? Это и обсудим! 24

Приглашенный гость: Никита Троянский (выпускник Кембриджа, аналитик общественного здоровья в SPKC, который на год ушел в неоплачиваемый отпуск и стал ассистентом руководителя по вопросам коммуникации Иевы Стуре в Бюро вакцинации).

Отчаяние индустрии красоты

"Красота" (маникюр, косметология, визажисты) закрыта с 9 ноября с небольшим "окном", когда на ряду с парикмахерами им разрешили работать полторы недели в декабре. Перед Рождеством закрыли всех. Индустрия бьется за себя - ассоциации специалистов индустрии красоты и косметологов требуют пособие по простою в 1200 евро или грозят судом. А те специалисты, у которых нет медицинского образования, в общественном пространстве прозвучали не так явно, но отчаяние их ничуть не меньше.

Минэкономики предложило разрешить отдельным специалистам сферы красоты возобновить работу с 22 февраля - это услуги педикюра, маникюра, бани, соляные комнаты, бассейны, солярии, парикмахерские услуги, массаж (за исключением массажа лица), процедуры для тела, пирсинг и татуировки, наращивание ресниц и обработка бровей. В свою очередь, с 8 марта может быть возобновлено оказание услуг косметологии и микропигментации.

Но есть и ряд условий:

салоны и специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения,

обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи с интервалом между оказанием услуг не менее 20 минут,

в один день клиент у специалиста может получить только одну услугу, клиент и мастер должны носить маски, а также необходимо бесконтактным методом измерить у клиента температуру тела,

минимальная площадь на одного клиента в салонах красоты должна составлять 25 кв. м. В случаях, когда помещения салона меньше 25 кв. м, во время процедуры в помещении может находиться только один посетитель,

если невозможно соблюдение двухметровой дистанции, на рабочем месте должен быть установлен защитный барьер между мастером и клиентом. Также в салонах красоты должны иметься дезинфицирующие средства.

Пока что - все на уровне предложения. Кабинет министров отложил принятие решения до четверга, 18 февраля.

Что не так с этим предложением? Чего ждет индустрия? Как же красоте спасать мир, если ее поставили на паузу? Это и обсудим! 24

Приглашенный гость: Ольга Даугуле (мастер по маникюру, стаж - почти 15 лет, самозанятое лицо, мама двоих детей без мужа. Организовала инициативу "Я хочу жить").

Ведущие "Кто вам платит?":

Вадим Радионов,

Анна Лейтланд-Григорьева,

Эрика Сташкевич.

Анна Лейтланд-Григорьева ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вадим Радионов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Эрика Сташкевич ФОТО: Jānis Škapars/TVNET