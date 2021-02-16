Вт, 16.02.2021
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Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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  • Испанский рэпер приговорен к тюрьме за оскорбление короля. Он забаррикадировался в университете
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Испанский рэпер приговорен к тюрьме за оскорбление короля. Он забаррикадировался в университете

ФОТО: https://twitter.com/JordiVPou/status/1361591763870380034/photo/1

33-летний рэпер из Каталонии Пабло Хасель (настоящее имя  - Пабло Ривадулла Дуро), приговоренный к тюремному сроку за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен отказался сдаваться сотрудникам правоохранительных органов. Он забаррикадировался в здании университета. Об этом пишет BBC.

Он заявил, что сотрудникам полиции придется задержать его силой.

Ранее Хасель был приговорен к девяти месяцам заключения за одобрение терроризма и клевету на корону и испанские государственные институты. Исполнитель также критиковал действия полиции во время подавления демонстраций за независимость в Каталонии в 2019 году.

Рэпер публично выразил поддержку находящейся в заключении Виктории Гомес из запрещенной марксистской группы Grapo. Он также обвинял испанского короля Фелипе VI и его отца Хуана Карлоса, бывшего монарха, в нескольких преступлениях.

Надо сказать, что за Хаселя заступились многие деятели искусства, среди них режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.

У артиста было время до прошлой пятницы, чтобы сдаться, но в понедельник он зашел в здание университета на северо-востоке Каталонии и сделал публикацию в Twitter. В ней он показал закрытые двери. 

Вместе с Хаселем находятся его сторонники - около 20 человек.

12 февраля в Сети был опубликован его манифест.

"Речь идет о нашей свободе. Мы не знаем, когда они придут - через полчаса или через несколько дней", - цитирует музыканта BBC.

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