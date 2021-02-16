В Елгаве психолог помог звонившему: тот отказался от желания убить себя

В Елгаве на время режима чрезвычайной ситуации был создан телефон психоэмоциональной поддержки - 29 383 535. Каждый позвонивший может получить бесплатную консультацию вне рабочего времени - ежедневно с 17 до 22 часов. В 2020 году по телефону психоэмоциональной поддержки позвонили 51 раз, а в этом году за неполных два месяца проконсультированы были уже 26 человек.

"Тревога, внутреннее беспокойство, страх и незнание указывают на проблемы с психоэмоциональным состоянием, особенно во время режима чрезвычайной ситуации. Многие звонящие находятся в депрессии и даже открыто выражают мысли о самоубийстве", - пояснила Даце Диржине, пресс-секретарь Елгавского департамента социальных дел. 1

Психолог уделяет таким людям особое внимание. Иногда разговор может затянуться, чтобы выслушать человека, дать ему выговориться и убедить, что даже в безысходной ситуации можно найти выход.

"На прошлой неделе мужчина, признавшийся в желании покончить с собой, снова позвонил психологу, но на этот раз - чтобы поблагодарить его. Это был разговор, который позволил ему переоценить многие вещи и найти в себе силы жить дальше", - сказала Диржине.

Часто разговор нужен одиноким и, казалось бы, забытым людям, чтобы набраться сил для жизни, людям с переутомлением на работе и синдромом выгорания.

"В такие моменты со звонящим обсуждают способы уменьшения симптомов, методы дыхания, которые можно использовать для регулирования чувств, вызванных стрессом. Разговор предоставляет информацию о видах психотерапии и их влиянии на физическое и психологическое благополучие", - сказала пресс-секретарь департамента социальных дел.

Были ситуации, когда психолог побуждал человека вести дневник эмоций, который может уменьшить негативные внутренние переживания, а также снизить уровень стресса.

Психоэмоциональная поддержка потребовалась также жителю Елгавы, который консультировался относительно вакцинации против Covid-19. Однако после беседы психолог порекомендовал доверить этот вопрос семейному врачу и вместе со специалистом определиться с лучшим решением.

Многие люди использовали телефон поддержки несколько раз - они учли то, что специалист сказал им ранее, и поделились своим опытом, позвонив еще раз. Звонящий, который записался к психотерапевту после разговора с психологом, признал, что предпочитает пользоваться поддержкой по телефону, потому что в этом случае разговор происходит не лицом к лицу, он анонимный, и ему легче говорить о своей проблеме.

"Этот и другие случаи подтверждают необходимость в таком телефоне психоэмоциональной поддержки и в специалисте, который слушает и оказывает столь необходимую поддержку по телефону", - сказали в Управлении по социальным вопросам.