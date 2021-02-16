Михаила Боярского госпитализировали
71-летний советский и российский актер Михаил Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью. Об этом передает ТАСС.
71-летний советский и российский актер Михаил Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью. Об этом передает ТАСС.
О госпитализации артиста сообщила его супруга Лариса Луппиан, художественный руководитель театра имени Ленсовета и народная артистка России.
"Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение. Он лежит в отдельной палате, его обследуют пока", - цитирует Луппиан СМИ.
Информацию о госпитализации Боярского подтвердили в пресс-службе клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА. Но по просьбе самого пациента о его состоянии журналистам не сообщается.