В Балвском крае вспышка Covid-19 в пансионате; страдают и детсады

По ее словам, наиболее тяжелая ситуация сейчас в учреждении длительного социального ухода пансионат "Балви", в котором до этого еще не выявлялось случаев Covid-19. Однако с середины прошлой недели в учреждении быстро начал распространяться вирус. На сегодняшний день заболели 65 из 170 клиентов и 17 сотрудников, 13 из которых осуществляли уход за постояльцами пансионата.

"Учитывая то, что работа учреждения - это непрерывный процесс, и его нельзя временно закрыть, как, например, учебное заведение, ситуация является сложной. Работу усложняет нехватка рабочих рук. Мы обратились в волостные управления с просьбой обратиться с жителям, которые готовы помочь в обслуживании клиентов пансионата", - сообщила Межуле, добавив, что некоторые жители уже откликнулись на просьбу о помощи, но самоуправление надеется на больший отклик.

Также на прошлой неделе из-за заражения Covid-19 было закрыто Берзкалнское дошкольное образовательное учреждение, две группы в Кублском детском саду и одна группа в Балвском детском саду Sienazitis.

Во всех случаях причиной закрытия образовательных учреждений стало заражение сотрудников.

Дела в общеобразовательных школах обстоят лучше, ведь обучение школьников сейчас проводится удаленно.

"Учитывая высокий уровень заболеваемости в Балвском самоуправлении, возможность возобновления очного обучения для 1-12-х классов в настоящее время не рассматривается. Однако сейчас во всех школах с соблюдением строгих требований безопасности организуются очные консультации" - сообщает самоуправление.