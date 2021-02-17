Михаила Боярского выписали из больницы

"Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене театра Ленсовета в вечернем спектакле", - сообщил сын актера Сергей Боярский.

16 февраля Боярского с высокой температурой, слабостью и симптомами ОРВИ госпитализировали в больницу № 122 в Санкт-Петербурге. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Врачи же поставили предварительный диагноз "пневмония".