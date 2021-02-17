Михаила Боярского выписали из больницы
Народный артист России Михаил Боярский, которого вчера, 16 февраля, госпитализировали из-за слабости и высокой температуры, уже выписан из больницы, пишет "РИА Новости" со ссылкой на семью актера.
Народный артист России Михаил Боярский, которого вчера, 16 февраля, госпитализировали из-за слабости и высокой температуры, уже выписан из больницы, пишет "РИА Новости" со ссылкой на семью актера.
"Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене театра Ленсовета в вечернем спектакле", - сообщил сын актера Сергей Боярский.
16 февраля Боярского с высокой температурой, слабостью и симптомами ОРВИ госпитализировали в больницу № 122 в Санкт-Петербурге. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Врачи же поставили предварительный диагноз "пневмония".
На следующий день актер уже попросил забрать его из больницы домой, сообщала Lenta.ru со ссылкой на сообщение двоюродной сестры актера Екатерины изданию "Комсомольская правда".