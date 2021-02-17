Скончалась актриса из фильма "...А зори здесь тихие". У нее был коронавирус

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила изданию "МК" о том, что

причиной смерти могли стать осложнения, связанные с коронавирусом. 1

Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в городе Оренбург. В 1972 году она окончила институт театрального искусства ГИТИС и поступила работать в Государственный академический Малый театр. За годы работы она сыграла десятки ролей.