Лучшие фильмы с Ди Каприо превратили в один мультик. И он не хуже самих фильмов!
В Instagram французского кукольного аниматора Виктора Хегелина появился новый мультфильм - а в главной роли там Леонардо Ди Каприо!
В Instagram французского кукольного аниматора Виктора Хегелина появился новый мультфильм - а в главной роли там Леонардо Ди Каприо!
В небольшом, но впечатляющем ролике можно увидеть отсылки к сценам из фильмов "Титаник", "Выживший", "Волк с Уолл-стрит", "Начало" и "Великий Гэтсби".
Ранее подобный ролик аниматор сделал для другого голливудского актера Тома Круза, вспомнив в нем многие сцены из серии фильмов "Миссия: невыполнима":
А еще для Квентина Тарантино:
Хегелин работает с технологией анимации stop-motion - когда каждый кадр - это отдельная фотография, а для каждого последующего кадра необходимо немного передвинуть в пространстве каждый из элементов на экране.
Сейчас на Instagram аниматора подписано почти 300 тысяч пользователей, многие восхищаются технологией и способностями художника.
Популярным стал его ролик о том, как можно провести время в период локдауна.
А так выглядел процесс создания - видно, что вложено много труда, а над роликом трудилась целая команда!