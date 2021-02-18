Лучшие фильмы с Ди Каприо превратили в один мультик. И он не хуже самих фильмов!

В небольшом, но впечатляющем ролике можно увидеть отсылки к сценам из фильмов "Титаник", "Выживший", "Волк с Уолл-стрит", "Начало" и "Великий Гэтсби".

Ранее подобный ролик аниматор сделал для другого голливудского актера Тома Круза, вспомнив в нем многие сцены из серии фильмов "Миссия: невыполнима":

А еще для Квентина Тарантино:

Хегелин работает с технологией анимации stop-motion - когда каждый кадр - это отдельная фотография, а для каждого последующего кадра необходимо немного передвинуть в пространстве каждый из элементов на экране.

Сейчас на Instagram аниматора подписано почти 300 тысяч пользователей, многие восхищаются технологией и способностями художника.

Популярным стал его ролик о том, как можно провести время в период локдауна.