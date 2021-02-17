Новые правила в торговле: как изменились привычки покупателей?

Кроме того, все больше покупателей, приспосабливаясь к новым условиям торговли, выбирают для посещения магазины большего формата, отправляются за покупками ранним утром или поздним вечером, а также продолжают увеличиваться объемы удаленной торговли – количество клиентов в течение шестой недели года выросло в шесть раз.

Люди продолжают активно использовать технологии и предлагаемые возможности покупок в интернете. 1

На платформе Barbora.lv количество покупателей на предыдущей неделе выросло даже в 6 раз по сравнению с той же неделей прошлого года. На минувшей неделе самыми покупаемыми дистанционно непродовольственными товарами были типичные зимние товары – санки и лопаты для снега, а также кухонные принадлежности – кастрюли и сковородки. Чтобы избежать посещения магазинов очно, онлайн-покупки используют также жители регионов – число заказов Barbora Express за пределами столицы выросло на 6%.

В магазинах Maxima после введения новой модели торговли наблюдался повышенный спрос на очень будничные товары 1

– например, спрос на игрушки, товары для спорта и активного отдыха вырос почти в 3 раза; в категории обуви и различных аксессуаров прирост спроса даже превысил 100%, также значительно, в 4 раза, увеличился спрос на различные косметические и гигиенические средства.

"С 8 февраля вступили в силу новые правила торговли, еще более безопасной, которые вновь показали способность людей оперативно адаптироваться к столь меняющейся ситуации. Люди в магазины приходят еще реже, интенсивно приспосабливаются к "принципу светофора", чтобы удобно и безопасно приобрести необходимые товары. Хотим сказать большое спасибо клиентам, которые с пониманием относятся к новым мерам безопасности и соблюдают их, несмотря на временные неудобства, так как в отдельных случаях ждать приходится за пределами магазина.

Это тесно связано с тем, что почти два месяца у людей не было возможности лично купить отдельные товары, поэтому они спешат купить в магазинах ряд товаров, что очень понятно. 1

В продуктовом сегменте выбор товаров существенно не изменился, и среди самых покупаемых товаров по-прежнему доминируют свежие продукты – свежие фрукты, овощи, молочные и мясные продукты. Мы и в дальнейшем призываем клиентов одеваться в соответствии с погодными условиями на случай, если все-таки придется немного подождать", – говорит руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Модель еще более безопасной торговли в первую очередь предусматривает, что еще больше, почти наполовину, сокращено количество покупателей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, а также введены еще более строгие меры контроля этого требования, например: