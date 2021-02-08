Справка ⟩ Изменения в торговле и учебе вступают в силу. Что меняется?

Ужесточение требований

Во всех местах торговли должен быть обеспечен эффективный контроль потоков посетителей и соблюдение строгих требований дистанцирования.

В каждой торговой точке необходимо назначить ответственное лицо и ввести систему внутреннего контроля за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Также торговцам запрещены маркетинговые мероприятия, которые способствуют скоплению людей.

Послабления, или Какие магазины откроются

С сегодняшнего дня торговать очно, предлагая полный ассортимент товаров, смогут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

Будут открыты также книжные магазины.

Правительство также одобрило предложение Минэкономики, согласно которому с сегодняшнего дня очно могут работать магазины и торговые точки, которые продают саженцы, рассаду, луковицы, клубни и семена, а также субстраты, удобрения и средства защиты растений. На месте будет разрешено торговать также средствами дератизации и дезинсекции.

Кроме того, правительство постановило, что в дальнейшем на месте смогут торговать и магазины, предлагающие электротехнические товары, например, провода, удлинители, зарядные устройства и др.

Продолжают работу, как и прежде

Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.

Торговля в интернете, как и прежде, ограничена не будет.

Изменения в учебе

С 8 февраля в латвийских школах разрешены очные консультации для учеников всех возрастов.

Консультации доступны тем учащимся, которые:

имеют проблемы с обучением, технологические трудности,

нуждаются в психоэмоциональной поддержке,

а также выпускникам школ, профессиональных школ и высших образовательных учреждений.

На этой неделе планируется подать правительству запрос о выделении учителям дополнительного финансирования для обеспечения консультаций.