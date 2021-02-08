Справка ⟩ Изменения в торговле и учебе вступают в силу. Что меняется?

Ужесточение требований
- Во всех местах торговли должен быть обеспечен эффективный контроль потоков посетителей и соблюдение строгих требований дистанцирования.
- В каждой торговой точке необходимо назначить ответственное лицо и ввести систему внутреннего контроля за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
- Также торговцам запрещены маркетинговые мероприятия, которые способствуют скоплению людей.
Послабления, или Какие магазины откроются
С сегодняшнего дня торговать очно, предлагая полный ассортимент товаров, смогут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.
Будут открыты также книжные магазины.
Правительство также одобрило предложение Минэкономики, согласно которому с сегодняшнего дня очно могут работать магазины и торговые точки, которые продают саженцы, рассаду, луковицы, клубни и семена, а также субстраты, удобрения и средства защиты растений. На месте будет разрешено торговать также средствами дератизации и дезинсекции.
Кроме того, правительство постановило, что в дальнейшем на месте смогут торговать и магазины, предлагающие электротехнические товары, например, провода, удлинители, зарядные устройства и др.
Продолжают работу, как и прежде
Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.
Торговля в интернете, как и прежде, ограничена не будет.
Изменения в учебе
С 8 февраля в латвийских школах разрешены очные консультации для учеников всех возрастов.
Консультации доступны тем учащимся, которые:
- имеют проблемы с обучением, технологические трудности,
- нуждаются в психоэмоциональной поддержке,
- а также выпускникам школ, профессиональных школ и высших образовательных учреждений.
На этой неделе планируется подать правительству запрос о выделении учителям дополнительного финансирования для обеспечения консультаций.
Министр образования Илга Шуплинска также будет рекомендовать правительству ввести принцип регионального подхода к возобновлению очного обучения. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Министерство образования и науки разработает региональный подход и во вторник, 9 февраля, предложит правительству свой взгляд на возобновление очного обучения в тех краях, где эпидемиологическая ситуация будет достаточно безопасной.