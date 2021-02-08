Пн, 8.02.2021
Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии. Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
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Справка ⟩ Изменения в торговле и учебе вступают в силу. Что меняется?

ФОТО: Zane Bitere/LETA

С сегодняшнего дня, 8 февраля, в соответствии с предложенной Минэкономики моделью безопасной торговли ужесточаются требования эпидемиологической безопасности в торговле и расширяется ассортимент доступных для очной покупки товаров. Помимо этого в латвийских школах теперь разрешены очные консультации для учеников всех возрастов. Напоминаем, о каких изменениях идет речь.

Ужесточение требований

  • Во всех местах торговли должен быть обеспечен эффективный контроль потоков посетителей и соблюдение строгих требований дистанцирования.
  • В каждой торговой точке необходимо назначить ответственное лицо и ввести систему внутреннего контроля за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
  • Также торговцам запрещены маркетинговые мероприятия, которые способствуют скоплению людей.

Послабления, или Какие магазины откроются

С сегодняшнего дня торговать очно, предлагая полный ассортимент товаров, смогут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

Будут открыты также книжные магазины.

Правительство также одобрило предложение Минэкономики, согласно которому с сегодняшнего дня очно могут работать магазины и торговые точки, которые продают саженцы, рассаду, луковицы, клубни и семена, а также субстраты, удобрения и средства защиты растений. На месте будет разрешено торговать также средствами дератизации и дезинсекции.

Кроме того, правительство постановило, что в дальнейшем на месте смогут торговать и магазины, предлагающие электротехнические товары, например, провода, удлинители, зарядные устройства и др.

Продолжают работу, как и прежде

Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.

Торговля в интернете, как и прежде, ограничена не будет.

Изменения в учебе

С 8 февраля в латвийских школах разрешены очные консультации для учеников всех возрастов.

Консультации доступны тем учащимся, которые:

  • имеют проблемы с обучением, технологические трудности,
  • нуждаются в психоэмоциональной поддержке,
  • а также выпускникам школ, профессиональных школ и высших образовательных учреждений.

На этой неделе планируется подать правительству запрос о выделении учителям дополнительного финансирования для обеспечения консультаций.

Министр образования Илга Шуплинска также будет рекомендовать правительству ввести принцип регионального подхода к возобновлению очного обучения. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Министерство образования и науки разработает региональный подход и во вторник, 9 февраля, предложит правительству свой взгляд на возобновление очного обучения в тех краях, где эпидемиологическая ситуация будет достаточно безопасной.

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