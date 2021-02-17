Вернуться в дом с трещинами на улице Гертрудес жители смогут только после заключения экспертизы

Экпертиза определит состояние здания и возможность его эксплуатации. Решение о эксплуатации здания будет принимать строительное управление.

Бутанс подчеркнул, что невозможно предсказать, сколько времени займет экспертиза, но признал, что людям могут не разрешить вернуться домой на этой неделе.

Уже сообщалось, что Рижское строительное управление приостановило эксплуатацию жилого дома на ул. Гертрудес, 63, потому что на нем появились трещины. Из здания эвакуировали людей. Специалисты сделали вывод, что в настоящее время людям не рекомендуется находиться в здании.