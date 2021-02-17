Ср, 17.02.2021
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Рамона Петравича, министр благосостояния
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Вернуться в дом с трещинами на улице Гертрудес жители смогут только после заключения экспертизы

Дом на улице Гертрудес ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вернуться в дом с трещинами на улице Гертрудес в Риге люди смогут только после заключения экспертизы, сообщил представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс.

Вчера заказчик строительных работ, которые ведутся рядом с домом, начал технический осмотр.

Экпертиза определит состояние здания и возможность его эксплуатации. Решение о эксплуатации здания будет принимать строительное управление.

Бутанс подчеркнул, что невозможно предсказать, сколько времени займет экспертиза, но признал, что людям могут не разрешить вернуться домой на этой неделе.

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Уже сообщалось, что Рижское строительное управление приостановило эксплуатацию жилого дома на ул. Гертрудес, 63, потому что на нем появились трещины. Из здания эвакуировали людей. Специалисты сделали вывод, что в настоящее время людям не рекомендуется находиться в здании.

Галерея: Дом с трещинами на улице Гертрудес

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