В Испании рэпера-леворадикала отправили в тюрьму. Протесты в его поддержку переросли в беспорядки

Ранее, рэпер со своими сторонниками оказал сопротивление полиции, забаррикадировался в университете, отказываясь добровольно отправляться в тюрьму.

Рэпер Пабло Хасель известен в Испании критикой в адрес монархии, правительтства и капиталистической системы в своих песнях и твиттах. В Twitter на него подписаны 132 тысячи человек.

В 2018 году Хаселя приговорили к двум годам тюрьмы по обвинениям в поддержке терроризма и оскорблении королевской особы - основанием для этого стали 64 его твита и текст одной из песен. Рэпер был осужден на основании закона, принятого тремя годами ранее. Несколько примеров его твиттов:

"Полиция убивает 15 иммигрантов, и они святые. Люди защищают себя от их насилия, и мы - "жестокие террористы и сброд"".

"Тысячи стариков замерзают и остаются без крыши над головой, в то время как монархи шикуют во дворцах".

В своем клипе под названием "Juan Carlos el Bobón" он критически описывает биографию испанского монарха, подчеркивает его связи с диктатурой Франциско Франко и утверждает, что король финансировал ИГИЛ, содействуя сделкам между Испанией и Саудовской Аравией.

После приговора шло рассмотрение апелляций и Хасель находился на свободе. Вышестоящие суды в итоге снизили назначенный ему тюремный срок до девяти месяцев. В начале 2021 года приговор был утвержден Верховным судом, и 12 февраля рэпера обязали явиться в полицию для задержания и последующей отправки в тюрьму.

Но рэпер публично заявил, что не будет делать этого. Он и его сторонники забаррикадировались в здании университета в каталонском городе Льейда. Утром 16 февраля после незначительных стычек его задержали сотрудники полиции.

Его задержание привело к многотысячным акциям протеста.

Вечером 16 февраля более пяти тысяч человек вышли на улицы в Жироне, более двух тысяч - в Барселоне, акции проходили и в остальных крупных городах Каталонии, а также в Валенсии.