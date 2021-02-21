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У Прилучного материальные проблемы, Карпович он называет "няней", а Гагарина говорит о помолвке?
Звездные страсти

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах из мира шоу-бизнеса в рубрике "Звездные страсти". Героями этой недели вновь стали актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович. Шуму наделала и певица Полина Гагарина, которая якобы заговорила о предстоящей помолвке. 

У Прилучного материальные проблемы, а Карпович он называет "няней"

Ранее СМИ сообщали, что актриса Мирослава Карпович ездила отдыхать вместе с Павлом Прилучным и его детьми, а позже и вовсе перебралась в особняк артиста. Теперь же знакомые молодых людей якобы рассказали журналистам, что у пары имеются некоторые проблемы. Об этом пишет Life.ru.

"Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку", - приводит слова анонимного источника издание.

Говорят, что теперь актер считает Мирославу своей помощницей и няней его детей. 

"Можете считать, что Мира - няня моих детей, мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают", - цитирует Павла источник. 

Говорят, что у Прилучного появились проблемы в финансовом плане. Один съемочный день артиста стоит 500 тысяч рублей, но в связи с пандемией работы нет. Журналисты указывают, что Прилучному еще нужно платить алименты в размере 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у него есть долги за две машины. Ходят слухи, что артист выехал из своего загородного дома и выставил его на продажу.

Конечно, рано или поздно Павлу Прилучному придется сделать официальное заявление, а пока есть лишь многочисленные слухи. 

Павел Прилучный и Мирослава Карпович ФОТО: https://www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Полина Гагарина заговорила о помолвке

"Женимся! Полина Гагарина объявила о помолвке", "Полина Гагарина внезапно объявила о помолвке", - писали многочисленные СМИ. 

Но громкие заголовки были лишь анонсами двух концертов певицы. 

Организаторы пообещали зрителям много сюрпризов. Также объявлен конкурс. Его победители смогут стать участниками концерта. У них будет возможность подняться на сцену и рассказать на всю страну о помолвке прямо на концерте звезды. Об этом Полина Гагарина сама поведала в соцсетях. 

Участникам надо не забыть поставить хештег "ЖенимсясГагариной", после чего будет определен победитель. Полина Гагарина пообещала, что сама посетит свадьбу победителей конкурса.

Как видите, громкие заголовки вновь были преувеличением СМИ и о помолвке самой звезды речь не идет. 

Полина Гагарина ФОТО: скриншот видео

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