У Прилучного материальные проблемы, Карпович он называет "няней", а Гагарина говорит о помолвке?

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах из мира шоу-бизнеса в рубрике "Звездные страсти". Героями этой недели вновь стали актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович. Шуму наделала и певица Полина Гагарина, которая якобы заговорила о предстоящей помолвке.
У Прилучного материальные проблемы, а Карпович он называет "няней"
Ранее СМИ сообщали, что актриса Мирослава Карпович ездила отдыхать вместе с Павлом Прилучным и его детьми, а позже и вовсе перебралась в особняк артиста. Теперь же знакомые молодых людей якобы рассказали журналистам, что у пары имеются некоторые проблемы. Об этом пишет Life.ru.
"Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку", - приводит слова анонимного источника издание.
Говорят, что теперь актер считает Мирославу своей помощницей и няней его детей.
"Можете считать, что Мира - няня моих детей, мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают", - цитирует Павла источник.
Говорят, что у Прилучного появились проблемы в финансовом плане. Один съемочный день артиста стоит 500 тысяч рублей, но в связи с пандемией работы нет. Журналисты указывают, что Прилучному еще нужно платить алименты в размере 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у него есть долги за две машины. Ходят слухи, что артист выехал из своего загородного дома и выставил его на продажу.
Конечно, рано или поздно Павлу Прилучному придется сделать официальное заявление, а пока есть лишь многочисленные слухи.
Полина Гагарина заговорила о помолвке
"Женимся! Полина Гагарина объявила о помолвке", "Полина Гагарина внезапно объявила о помолвке", - писали многочисленные СМИ.
Но громкие заголовки были лишь анонсами двух концертов певицы.
Организаторы пообещали зрителям много сюрпризов. Также объявлен конкурс. Его победители смогут стать участниками концерта. У них будет возможность подняться на сцену и рассказать на всю страну о помолвке прямо на концерте звезды. Об этом Полина Гагарина сама поведала в соцсетях.
Участникам надо не забыть поставить хештег "ЖенимсясГагариной", после чего будет определен победитель. Полина Гагарина пообещала, что сама посетит свадьбу победителей конкурса.
Как видите, громкие заголовки вновь были преувеличением СМИ и о помолвке самой звезды речь не идет.