У Прилучного материальные проблемы, Карпович он называет "няней", а Гагарина говорит о помолвке?

У Прилучного материальные проблемы, а Карпович он называет "няней"

Ранее СМИ сообщали, что актриса Мирослава Карпович ездила отдыхать вместе с Павлом Прилучным и его детьми, а позже и вовсе перебралась в особняк артиста. Теперь же знакомые молодых людей якобы рассказали журналистам, что у пары имеются некоторые проблемы. Об этом пишет Life.ru.

"Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку", - приводит слова анонимного источника издание.

Говорят, что теперь актер считает Мирославу своей помощницей и няней его детей.

"Можете считать, что Мира - няня моих детей, мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают", - цитирует Павла источник.

Говорят, что у Прилучного появились проблемы в финансовом плане. Один съемочный день артиста стоит 500 тысяч рублей, но в связи с пандемией работы нет. Журналисты указывают, что Прилучному еще нужно платить алименты в размере 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у него есть долги за две машины. Ходят слухи, что артист выехал из своего загородного дома и выставил его на продажу.

Конечно, рано или поздно Павлу Прилучному придется сделать официальное заявление, а пока есть лишь многочисленные слухи.

Павел Прилучный и Мирослава Карпович ФОТО: https://www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Полина Гагарина заговорила о помолвке

"Женимся! Полина Гагарина объявила о помолвке", "Полина Гагарина внезапно объявила о помолвке", - писали многочисленные СМИ.

Но громкие заголовки были лишь анонсами двух концертов певицы.

Организаторы пообещали зрителям много сюрпризов. Также объявлен конкурс. Его победители смогут стать участниками концерта. У них будет возможность подняться на сцену и рассказать на всю страну о помолвке прямо на концерте звезды. Об этом Полина Гагарина сама поведала в соцсетях.

Участникам надо не забыть поставить хештег "ЖенимсясГагариной", после чего будет определен победитель. Полина Гагарина пообещала, что сама посетит свадьбу победителей конкурса.

Как видите, громкие заголовки вновь были преувеличением СМИ и о помолвке самой звезды речь не идет.