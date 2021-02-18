"Мы с ним очень разные": Меньшова об уходе с Первого канала, отношениях с Галкиным и черных списках

Программу "Наедине со всеми" Юлия Меньшова делала сама. Да у нее была редакция, которая собирала материалы и помогала ей готовиться. Правда, не всех гостей можно было звать на передачу. Оказывается, на всех каналах существуют черные списки. Со временем Юлия устала и программа закрылась по ее инициативе. Ведущую перестал устраивать формат, а гости уже не вызывали интерес.

После она стала вести развлекательную передачу "Сегодня вечером" вместе с Максимом Галкиным. Но и тут, Меньшова проработала недолго. Она ушла с Первого канала и появились слухи, что у звезды конфликт с юмористом.

"У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный. Другое дело, что среда эстрадного шоу-бизнеса совершенно не похожа на киношную. Это разное качество существования в жизни, система ценностей. Максим прекрасно ориентируется в атмосфере разговора с людьми из шоу-бизнеса. Он с ними со всеми на короткой ноге", - сказала она в интервью.

Как отметила Меньшова, она не сработалась с редакцией программы.

"Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так. Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. В отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив. Нельзя натягивать все на себя", - сказала она.