Умер Андрей Мягков

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Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в семье педагога, кандидата технических наук и инженера-механика.

В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт, а после учебы работал на одном из ленинградских научно-исследовательских предприятий, выступал в кружке самодеятельности. На одном из спектаклей его заметили и пригласили в Школу-студию МХАТ на учебу, которую он окончил в 1965 году.

В 1965-1977 годах служил в московском театре "Современник". С 1977 года был актером Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. В 1989 году сам поставил на малой сцене МХТ спектакль "Спокойной ночи, мама" по драме Марши Норман, в 2002 году - "Ретро" по пьесе Александра Галина.

Но больше всего Андрей Мягков известен как киноактер.

Его дебютной ролью была роль зубного врача Сергея Чеснокова в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача" (1965). После была экранизация романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

В 1975 году она снялся в картине Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" - роль врача Евгения Лукашина принесла ему народную любовь. Следом был любимый миллионами сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман".

Мягков также сыграл следователя Станислава Тихонова в детективе "Гонки по вертикали" по повести Аркадия и Георгия Вайнеров и Юлия Капитоновича Карандышева в мелодраме "Жестокий романс" по пьесе Александра Островского "Бесприданница". В общей сложности Андрей Мягков снялся в более чем сорока фильмах и сериалах.

В 1976-1986 годах вел преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ.

Автор романов "Сивый мерин" (2007), "Скрипка Страдивари, или Возвращение сивого мерина" (2011) и "Осторожно, стекло! Сивый мерин. Начало" (2012).