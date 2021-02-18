Умер Андрей Мягков

Умер Андрей МягковНовость дополняется
На 83-м году жизни умер советский и российский актер Андрей Мягков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.
На 83-м году жизни умер советский и российский актер Андрей Мягков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.
Новость дополняется.
Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в семье педагога, кандидата технических наук и инженера-механика.
В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт, а после учебы работал на одном из ленинградских научно-исследовательских предприятий, выступал в кружке самодеятельности. На одном из спектаклей его заметили и пригласили в Школу-студию МХАТ на учебу, которую он окончил в 1965 году.
В 1965-1977 годах служил в московском театре "Современник". С 1977 года был актером Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. В 1989 году сам поставил на малой сцене МХТ спектакль "Спокойной ночи, мама" по драме Марши Норман, в 2002 году - "Ретро" по пьесе Александра Галина.
Но больше всего Андрей Мягков известен как киноактер.
Его дебютной ролью была роль зубного врача Сергея Чеснокова в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача" (1965). После была экранизация романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".
В 1975 году она снялся в картине Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" - роль врача Евгения Лукашина принесла ему народную любовь. Следом был любимый миллионами сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман".
Мягков также сыграл следователя Станислава Тихонова в детективе "Гонки по вертикали" по повести Аркадия и Георгия Вайнеров и Юлия Капитоновича Карандышева в мелодраме "Жестокий романс" по пьесе Александра Островского "Бесприданница". В общей сложности Андрей Мягков снялся в более чем сорока фильмах и сериалах.
В 1976-1986 годах вел преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ.
Автор романов "Сивый мерин" (2007), "Скрипка Страдивари, или Возвращение сивого мерина" (2011) и "Осторожно, стекло! Сивый мерин. Начало" (2012).
Андрей Мягков обладатель многочисленных наград и званий.