Чт, 18.02.2021
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  • Преемником Кирилла Серебренникова в "Гоголь-центре" станет Алексей Агранович
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Преемником Кирилла Серебренникова в "Гоголь-центре" станет Алексей Агранович

Ранее стало известно, что 26 февраля заканчивается контракт Кирилла Серебренникова в "Гоголь-центре", которым режиссер руководил с момента его основания в 2012 году. Новым худруком станет актер театра и кино, режиссер и продюсер Алексей Агранович. Об этом пишет "Медуза". 

9 февраля, после тревожного шестидневного молчания, Кирилл Серебренников наконец-то подтвердил, что покидает пост хурдрука "Гоголь-центра". Департамент культуры назвал имя его преемника - им станет Алексей Агранович.

Медуза указывает, что театр "Гоголь-центр" - это бюджетная площадка, политизированная настолько, насколько это в принципе сегодня возможно в современной России. Новый лидер театра Агранович - это человек из команды Серебренникова, который обещает вести площадку прежним путем и которого публично поддержал худрук.

Агранович - актер театра и кино, режиссер и продюсер торжественных церемоний, организатор концертов. В 2015 году Серебренников перезапустил его актерскую карьеру. Его самая заметная кинороль за последние годы -  советский комик Борис Аркадьев в "Юмористе" Михаила Идова. 

Галерея: кадры из фильма "Юморист"

В "Гоголь-центре" у Аграновича всего две работы, но обе - программные: "Обыкновенная история" и роли в "Маленьких трагедиях".

СМИ отмечает достоинство Аграновича -  в театральном мире его знают как артиста, а не как режиссера. 

"Медуза" отмечает, что успешный театр во главе с артистом - это "обычно театр продюсерский, который делает ставку на приглашенных режиссеров, и чем они разнообразнее, тем лучше". В качестве примера приводится МХТ им. Чехова при Олеге Табакове, Театр наций под руководством Евгения Миронова и "Сатирикон" Константина Райкина. 

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