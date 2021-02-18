Преемником Кирилла Серебренникова в "Гоголь-центре" станет Алексей Агранович

9 февраля, после тревожного шестидневного молчания, Кирилл Серебренников наконец-то подтвердил, что покидает пост хурдрука "Гоголь-центра". Департамент культуры назвал имя его преемника - им станет Алексей Агранович.

Медуза указывает, что театр "Гоголь-центр" - это бюджетная площадка, политизированная настолько, насколько это в принципе сегодня возможно в современной России. Новый лидер театра Агранович - это человек из команды Серебренникова, который обещает вести площадку прежним путем и которого публично поддержал худрук.

Агранович - актер театра и кино, режиссер и продюсер торжественных церемоний, организатор концертов. В 2015 году Серебренников перезапустил его актерскую карьеру. Его самая заметная кинороль за последние годы - советский комик Борис Аркадьев в "Юмористе" Михаила Идова.

Галерея: кадры из фильма "Юморист"

В "Гоголь-центре" у Аграновича всего две работы, но обе - программные: "Обыкновенная история" и роли в "Маленьких трагедиях".

СМИ отмечает достоинство Аграновича - в театральном мире его знают как артиста, а не как режиссера.