"Многоликий Вы наш!": шесть главных ролей Андрея Мягкова

Итак, шесть главных ролей Андрея Мягкова.

"Похождения зубного врача" (доктор Чесноков)

Андрей Мягков - доктор Чесноков ФОТО: скриншот видео с YouTube

Это была самая первая роль Андрея Мягкова в кино. В кинокомедии Элема Климова "Похождения зубного врача" Мягков впервые снялся вместе с Алисой Фрейндлих.

Молодой зубной врач Сергей Чесноков (Андрей Мягков), который работает в маленьком городке, обнаруживает у себя удивительную способность без боли удалять зубы. Но это чудо приносит доктору не только радость. Он моментально становится знаменитым, и у него нет отбоя от пациентов.

Вокруг персонажа Мягкова начинают строиться козни. К нему приходит комиссия, и он отказывает в удалении зуба девушке Маше. Из-за этого расстраивается свадьба девушки, а зубной врач лишается своего волшебного дара.

Герой Мягкова оставляет практику и становится педагогом. Но и тут ему не дают спокойно работать. Вновь приходит комиссия с проверкой, но все заканчивается хорошо.

"Ирония судьбы, или С легким паром!" (Женя Лукашин)

Сейчас уже сложно представить, что Женю Лукашина в этом фильме мог бы сыграть кто-нибудь другой. Рязанов поначалу сомневался, что Мягкову "по зубам" сложная драматическая роль, но актер доказал, что она предназначалась именно ему.

С тех пор "Ирония судьбы" стала неотъемлемой новогодней картиной. После этих съемок Рязанов стал приглашать Мягкова и в другие свои картины: "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". Конечно, Мягков снимался и у других режиссеров. Но ни одного героя не полюбили так, как хирурга Женю Лукашина.

Любопытно, но Мягкову очень хотелось сделать продолжение "Иронии судьбы". Он даже написал сценарий и пытался уговорить Рязанова, но тот отказался. Тогда актер пошел к Константину Эрнсту, а тот помог найти режиссера Тимура Бекмамбетова. Так появился фильм "Ирония судьбы. Продолжение".

Мягков огорчился, что от его оригинального сценария в фильме осталось мало, но все-таки продолжение было.

"Служебный роман" (Анатолий Ефремович Новосельцев, старший статистик)

Андрей Мягков - Новосельцев ФОТО: скриншот видео с YouTube

Портал Bigpicture.ru пишет, что Рязанов для персонажа Андрея Мягкова специально попросил наклеить усики и надеть на него очки в грубой оправе, чтобы он в начале фильма производил как можно большее впечатление "канцелярской крысы", безынициативного человека и недотепы. Это было необходимо, чтобы отвлечь зрителей от образа Жени Лукашина из "Иронии судьбы".

Кстати, оказывается, играть Новосельцева изначально очень хотел Олег Басилашвили.

Любопытно, но в фильме было много экспромта и актерской импровизации. К примеру, сцена романтического вечера Калугиной и Новосельцева у нее дома - это полная импровизация этих двух актеров.

Импровизацией была и бесподобная сцена с "ухаживанием" Новосельцева, где он выступал с "рационализаторским предложением".

В результате дуэт Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова был настолько успешным, что в 1978 году их признали лучшими актерами года.

Гараж (лаборант Хвостов)

Кадр из фильма "Гараж" ФОТО: скриншот видео