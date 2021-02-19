"Многоликий Вы наш!": шесть главных ролей Андрея Мягкова

18 февраля в возрасте 82 лет скончался легендарный советский и российский актер Андрей Мягков. Для многих он был почти родным. Человеком, с которым миллионы людей "каждый Новый год ходили в баню". Именно по ролям в картинах Эльдара Рязанова его больше всего и запомнили.
Итак, шесть главных ролей Андрея Мягкова.
"Похождения зубного врача" (доктор Чесноков)
Это была самая первая роль Андрея Мягкова в кино. В кинокомедии Элема Климова "Похождения зубного врача" Мягков впервые снялся вместе с Алисой Фрейндлих.
Молодой зубной врач Сергей Чесноков (Андрей Мягков), который работает в маленьком городке, обнаруживает у себя удивительную способность без боли удалять зубы. Но это чудо приносит доктору не только радость. Он моментально становится знаменитым, и у него нет отбоя от пациентов.
Вокруг персонажа Мягкова начинают строиться козни. К нему приходит комиссия, и он отказывает в удалении зуба девушке Маше. Из-за этого расстраивается свадьба девушки, а зубной врач лишается своего волшебного дара.
Герой Мягкова оставляет практику и становится педагогом. Но и тут ему не дают спокойно работать. Вновь приходит комиссия с проверкой, но все заканчивается хорошо.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (Женя Лукашин)
Сейчас уже сложно представить, что Женю Лукашина в этом фильме мог бы сыграть кто-нибудь другой. Рязанов поначалу сомневался, что Мягкову "по зубам" сложная драматическая роль, но актер доказал, что она предназначалась именно ему.
С тех пор "Ирония судьбы" стала неотъемлемой новогодней картиной. После этих съемок Рязанов стал приглашать Мягкова и в другие свои картины: "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". Конечно, Мягков снимался и у других режиссеров. Но ни одного героя не полюбили так, как хирурга Женю Лукашина.
Любопытно, но Мягкову очень хотелось сделать продолжение "Иронии судьбы". Он даже написал сценарий и пытался уговорить Рязанова, но тот отказался. Тогда актер пошел к Константину Эрнсту, а тот помог найти режиссера Тимура Бекмамбетова. Так появился фильм "Ирония судьбы. Продолжение".
Мягков огорчился, что от его оригинального сценария в фильме осталось мало, но все-таки продолжение было.
"Служебный роман" (Анатолий Ефремович Новосельцев, старший статистик)
Портал Bigpicture.ru пишет, что Рязанов для персонажа Андрея Мягкова специально попросил наклеить усики и надеть на него очки в грубой оправе, чтобы он в начале фильма производил как можно большее впечатление "канцелярской крысы", безынициативного человека и недотепы. Это было необходимо, чтобы отвлечь зрителей от образа Жени Лукашина из "Иронии судьбы".
Кстати, оказывается, играть Новосельцева изначально очень хотел Олег Басилашвили.
Любопытно, но в фильме было много экспромта и актерской импровизации. К примеру, сцена романтического вечера Калугиной и Новосельцева у нее дома - это полная импровизация этих двух актеров.
Импровизацией была и бесподобная сцена с "ухаживанием" Новосельцева, где он выступал с "рационализаторским предложением".
В результате дуэт Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова был настолько успешным, что в 1978 году их признали лучшими актерами года.
Гараж (лаборант Хвостов)
Вспоминая роли Андрея Мягкова, нельзя не упомянуть его небольшую роль в картине Рязанова "Гараж". Режиссеру идею фильма подбросила сама жизнь после того, как он побывал на заседании настоящего гаражного кооператива сотрудников "Мосфильма". Любопытно, но актеров Рязанов подобрал так, чтобы они и в жизни были похожи на своих героев.
Интересная история связана и с Андреем Мягковым. В "Гараже" он играет безголосого Семена Хвостова. Сервис Ivi рассказывает, что таким образом Рязанов "отомстил" Мягкову за то, что тот ранее раскритиковал его стихи "У природы нет плохой погоды…". Дело в том, что сначала режиссер скрывал свое авторство и говорил, что это стихи английского поэта. Мягков в это поверил и раскритиковал их, а в следующем фильме "онемел".
"Многоликий Вы наш!" - сказал о герое Мягкова в фильме персонаж Валентина Гафта.
В картине Мягков произносит фразу, которая потом стала крылатой: "Люди, люди, человеки! Одумайтесь!".
"Жестокий романс" (Юлий Капитоныч Карандышев)
Андрей Мягков чуть не погиб на съемках. Снимали эпизод, когда Карандышев догоняет пароход на лодке. Мягков очень близко подплыл к пароходу. Лодку ударило о борт и опрокинуло. Актер чуть не попал под винты, он скрылся в воде, еле-еле вырвался из воронки. Отделался Мягков лишь легким испугом и раной на руке. Говорят, что ему помогла его физическая подготовка.
"Парик я потерял, а очки успел схватить!" - цитирует актера RG.ru.
Кстати, фильм "Жестокий романс" был признан лучшим фильмом 1984 года по версии журнала "Советский экран".
"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (эмигрант дядя Миша, он же Артист)
Эта комедия Леонида Гайдая вызывает многочисленные споры. Ее даже называют провалом в карьере режиссера, но нельзя не отметить великолепную игру Андрея Мягкова, который идеально вливается в этот абсурдный мир.
В этом фильме Мягков примеряет на себя сразу невероятное количество образов: от эмигранта дяди Миши до главаря русской мафии, который перевоплощается то в Отелло, то в Гитлера, Наполеона, Сталина и даже Хрущева.
В этом фильме он продемонстрировал все грани своего потрясающего актерского таланта. Свидетели со съемочной площадки утверждают, что именно во время этой работы у Мягкова по-настоящему горели глаза.