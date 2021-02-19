Пт, 19.02.2021
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"Многоликий Вы наш!": шесть главных ролей Андрея Мягкова

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

18 февраля в возрасте 82 лет скончался легендарный советский и российский актер Андрей Мягков. Для многих он был почти родным. Человеком, с которым миллионы людей "каждый Новый год ходили в баню". Именно по ролям в картинах Эльдара Рязанова его больше всего и запомнили. 

Итак, шесть главных ролей Андрея Мягкова. 

"Похождения зубного врача" (доктор Чесноков)

Андрей Мягков - доктор Чесноков ФОТО: скриншот видео с YouTube

Это была самая первая роль Андрея Мягкова в кино. В кинокомедии Элема Климова "Похождения зубного врача" Мягков впервые снялся вместе с Алисой Фрейндлих. 

Молодой зубной врач Сергей Чесноков (Андрей Мягков), который работает в маленьком городке, обнаруживает у себя удивительную способность без боли удалять зубы. Но это чудо приносит доктору не только радость. Он моментально становится знаменитым, и у него нет отбоя от пациентов. 

Вокруг персонажа Мягкова начинают строиться козни. К нему приходит комиссия, и он отказывает в удалении зуба девушке Маше. Из-за этого расстраивается свадьба девушки, а зубной врач лишается своего волшебного дара. 

Герой Мягкова оставляет практику и становится педагогом. Но и тут ему не дают спокойно работать. Вновь приходит комиссия с проверкой, но все заканчивается хорошо.

"Ирония судьбы, или С легким паром!" (Женя Лукашин)

Сейчас уже сложно представить, что Женю Лукашина в этом фильме мог бы сыграть кто-нибудь другой. Рязанов поначалу сомневался, что Мягкову "по зубам" сложная драматическая роль, но актер доказал, что она предназначалась именно ему. 

С тех пор "Ирония судьбы" стала неотъемлемой новогодней картиной. После этих съемок Рязанов стал приглашать Мягкова и в другие свои картины: "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". Конечно, Мягков снимался и у других режиссеров. Но ни одного героя не полюбили так, как хирурга Женю Лукашина. 

Любопытно, но Мягкову очень хотелось сделать продолжение "Иронии судьбы". Он даже написал сценарий и пытался уговорить Рязанова, но тот отказался. Тогда актер пошел к Константину Эрнсту, а тот помог найти режиссера Тимура Бекмамбетова. Так появился фильм "Ирония судьбы. Продолжение".  

Мягков огорчился, что от его оригинального сценария в фильме осталось мало, но все-таки продолжение было. 

"Служебный роман" (Анатолий Ефремович Новосельцев, старший статистик)

Андрей Мягков - Новосельцев ФОТО: скриншот видео с YouTube

Портал Bigpicture.ru пишет, что Рязанов для персонажа Андрея Мягкова специально попросил наклеить усики и надеть на него очки в грубой оправе, чтобы он в начале фильма производил как можно большее впечатление "канцелярской крысы", безынициативного человека и недотепы. Это было необходимо, чтобы отвлечь зрителей от образа Жени Лукашина из "Иронии судьбы".

Кстати, оказывается, играть Новосельцева изначально очень хотел Олег Басилашвили.

Любопытно, но в фильме было много экспромта и актерской импровизации. К примеру, сцена романтического вечера Калугиной и Новосельцева у нее дома - это полная импровизация этих двух актеров.

Импровизацией была и бесподобная сцена с "ухаживанием" Новосельцева, где он выступал с "рационализаторским предложением".

В результате дуэт Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова был настолько успешным, что в 1978 году их признали лучшими актерами года.

Гараж (лаборант Хвостов)

Кадр из фильма "Гараж" ФОТО: скриншот видео

Вспоминая роли Андрея Мягкова, нельзя не упомянуть его небольшую роль в картине Рязанова "Гараж". Режиссеру идею фильма подбросила сама жизнь после того, как он побывал на заседании настоящего гаражного кооператива сотрудников "Мосфильма". Любопытно, но актеров Рязанов подобрал так, чтобы они и в жизни были похожи на своих героев.

Интересная история связана и с Андреем Мягковым. В "Гараже" он играет безголосого Семена Хвостова. Сервис Ivi рассказывает, что таким образом Рязанов "отомстил" Мягкову за то, что тот ранее раскритиковал его стихи "У природы нет плохой погоды…". Дело в том, что сначала режиссер скрывал свое авторство и говорил, что это стихи английского поэта. Мягков в это поверил и раскритиковал их, а в следующем фильме "онемел".

"Многоликий Вы наш!" - сказал о герое Мягкова в фильме персонаж Валентина Гафта. 

В картине Мягков произносит фразу, которая потом стала крылатой: "Люди, люди, человеки! Одумайтесь!". 

"Жестокий романс" (Юлий Капитоныч Карандышев)

Андрей Мягков чуть не погиб на съемках. Снимали эпизод, когда Карандышев догоняет пароход на лодке. Мягков очень близко подплыл к пароходу. Лодку ударило о борт и опрокинуло. Актер чуть не попал под винты, он скрылся в воде, еле-еле вырвался из воронки. Отделался Мягков лишь легким испугом и раной на руке. Говорят, что ему помогла его физическая подготовка.

"Парик я потерял, а очки успел схватить!" - цитирует актера RG.ru.

Кстати, фильм "Жестокий романс" был признан лучшим фильмом 1984 года по версии журнала "Советский экран".

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (эмигрант дядя Миша, он же Артист)

Эта комедия Леонида Гайдая вызывает многочисленные споры. Ее даже называют провалом в карьере режиссера, но нельзя не отметить великолепную игру Андрея Мягкова, который идеально вливается в этот абсурдный мир.

В этом фильме Мягков примеряет на себя сразу невероятное количество образов: от эмигранта дяди Миши до главаря русской мафии, который перевоплощается то в Отелло, то в Гитлера, Наполеона, Сталина и даже Хрущева.

В этом фильме он продемонстрировал все грани своего потрясающего актерского таланта. Свидетели со съемочной площадки утверждают, что именно во время этой работы у Мягкова по-настоящему горели глаза.

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