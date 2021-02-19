Niletto о бедности и отношении классного руководителя: "Смотрите! Вот так одеваться нельзя!"

В школьные годы Niletto не думал о внешности. Единственное, что его смущало - это материальный статус семьи. Если и нужно было что-то купить, то приходилось ехать на рынок. Певец отметил, что часто не понимал, нравится ли ему вещь или нет, когда примерял.

Тогда он вообще не думал о том, как бы хотел выглядеть. Вкус у него стал появляться где-то в классе 6-м или 7-м. Он признался, что не задумывался ни о фигуре, ни о внешности. Но были моменты, когда его хейтили в школе из-за одежды.

"Был такой момент в начальной школе... Классный руководитель вывела меня на середину класса, чуть ли не к доске, и сказала: "Смотрите! Вот так одеваться нельзя!" - рассказал Данил.

Он особо не помнит этот момент, но его хорошо помнит его мама. Она потом очень сильно ругалась с классным руководителем.

"Нельзя выводить ребенка и говорить: "Вот это лох. Он выглядит как лох. Он должен выглядеть по-другому"... А у нас не было возможности покупать классные вещи. Я одевался очень непонятно, плохо", - признался Прытков.

Niletto подчеркивает, что у всех разное понятие красоты, потому у него такие разные татуировки.