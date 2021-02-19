"Меня сейчас можно только убить": Татьяна Лазарева о митингах и страхе

После участия в митингах Лазаревой была предъявлена статья номер 236 УК РФ о нарушении эпидемиологических норм. Татьяна объясняет изменения в своей карьере активной гражданской позицией, которую она не стесняется проявлять.

"Никто по доброй воле не хочет идти на улицу под дубинки. Это вынужденная мера", - отмечает Лазарева.

Она не отрицает, что большая часть людей, "которые голосуют за Путина", боятся.

"Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что со мной можно сделать? Меня сейчас можно только убить. А что мне терять? Я прихожу на шоу, выпиваю, рассказываю что хочу. Чего мне бояться? [...] Не надо бояться ничего. Надо просто жить своей жизнью и пытаться понять, зачем вас запугивают", - говорит Татьяна.

Она уверена - "Россия будет свободной".

О том, зачем люди вышли на митинги:

"Это просто было возмущение, повод. Для того, чтобы люди эмоционально высказались. А других способов, чтобы выразить свое мнение, нет... Нельзя делать ничего, чтобы заявить о своем праве, своем голосе".

Лазарева отмечает, что именно из-за оппозиционного мнения и активности ее убрали с телеканала, на котором она вела детскую передачу. Ее супруг Михаил Шац сейчас работает на канале СТС и ведет шоу "Дело было вечером".

Сейчас Татьяна активно развивает свой YouTube-канал и ведет несколько шоу, посвященных детям и общественно-значимым событиям. Больше всего Лазареву беспокоит ее эмоционально-психологическое состояние, а не карьерные перспективы. Около трех лет назад артистка находилась на грани нервного срыва и даже подумывала о самоубийстве.

"У каждого человека бывают моменты, когда складывается так, что у него заканчиваются силы. С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Сил требуется все больше, а они истощаются, если ты себя не пополняешь. [...] Когда ты полный, ты раздаешь вокруг [...], а когда ты истощен, то нужно помнить о том, что ты - это только ты [...]. Ты можешь позаботиться о себе сам. Важно не доводить до состояния, в котором ты тряпка", - рассказала она.