Три инсульта, сердечный приступ и повреждения мозга: Деми Ловато о последствиях передозировки наркотиками

"У меня было три инсульта. У меня случился сердечный приступ. Врачи сказали, что мне оставалось пять - десять минут, если бы они не приехали вовремя", - сказала она на видео.

Передозировка наркотиками оставила след на ее психическом и физическом здоровье. Она до сих пор ощущает последствия.

"Я не вожу машину, потому что в моих глазах есть слепые пятна", - призналась звезда.

Из-за проблем со зрением она долгое время не была способна читать. Она видела все размытым и нечетким.

В фильме о том, что произошло с Ловато рассказывают ее родные и коллеги из мира шоу-бизнеса.

Напомним, в 2018 году Деми в бессознательном состоянии обнаружили друзья около ее дома. Они дали ей препарат, который применяется при передозировке наркотиков, и вызвали медиков. В больнице певица пришла в себя. Несколько месяцев Деми Ловато проходила курс реабилитации и избавлялась от наркозависимости.