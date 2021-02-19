Пт, 19.02.2021
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Три инсульта, сердечный приступ и повреждения мозга: Деми Ловато о последствиях передозировки наркотиками
Видео

Деми Ловато ФОТО: скриншот видео с YouTube

В 2018 году у певицы Деми Ловато (Demi Lovato) случилась передозировка наркотиками. В трейлере фильма Dancing With The Devil, посвященного этим событиям, звезда призналась, что тогда едва не умерла. Об этом пишет Spletnik.ru.

"У меня было три инсульта. У меня случился сердечный приступ. Врачи сказали, что мне оставалось пять - десять минут, если бы они не приехали вовремя", - сказала она на видео.

Передозировка наркотиками оставила след на ее психическом и физическом здоровье. Она до сих пор ощущает последствия. 

"Я не вожу машину, потому что в моих глазах есть слепые пятна", - призналась звезда.

Из-за проблем со зрением она долгое время не была способна читать. Она видела все размытым и нечетким.

В фильме о том, что произошло с Ловато рассказывают ее родные и коллеги из мира шоу-бизнеса. 

Напомним, в 2018 году Деми в бессознательном состоянии обнаружили друзья около ее дома. Они дали ей препарат, который применяется при передозировке наркотиков, и вызвали медиков. В больнице певица пришла в себя. Несколько месяцев Деми Ловато проходила курс реабилитации и избавлялась от наркозависимости. 

Видео: трейлер документального фильма Dancing With The Devil

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