Давид Манукян: "Шоу-бизнес оказался не таким сладким, как хотелось"

Давид отметил, что он приехал в Москву три с половиной года назад. Он начал все с нуля. Стал снимать контент и хотел стать блогером, а потом это переросло в нечто большее. Манукян не отрицает, что не иногда он не ладит с некоторыми знаменитостями.

"Конфликты бывают, к сожалению, потому что шоу-бизнес оказался не таким сладким, как хотелось. Есть люди, готовые тебя съесть с потрохами. Я стараюсь не выносить сор из избы, и, даже если с кем-то есть недопонимания - всякое может произойти, нужно оставаться в первую очередь человеком", - считает он.

Блогер признается, что когда кто-то его называет звездой, то он ощущает себя неловко.

"Не знаю, с чем это связано. Да, я понимаю, что у меня есть определенная аудитория, которая следит за мной, я этому безумно рад, и это дело всей моей жизни, но особенного отношения к себе нет - каким я был, таким, в принципе, и остался", - подчеркивает Давид.

Об отношениях экс-возлюбленной с Ольгой Бузовой в интервью Давид не говорил, но признался ч чем никогда не смирится в отношениях и что не примет в своей девушке:

"С предательством, ложью, неуважением, когда она ставит себя превыше всего, диктует, как должно быть, топит вместо поддержки. Если бы была совсем глупая, это тоже не очень хорошо".

Манукян считает, что хайп - "это не плохо и не хорошо".

"Если ты хайпуешь на чем-то специально, доставляя кому-то неудобства, то это плохо, если ты оскорбляешь кого-то, принижаешь, говоришь о его личной жизни, то тогда, конечно, этот хайп не приветствуется, если ты делаешь какой-то крутой трек или видео, о котором все начинают говорить, то это нормально".