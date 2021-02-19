Пт, 19.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Изменился список самоуправлений, в которых ученики младших классов возобновят очное обучение

Иллюстративное фото ФОТО: David Tadevosian/Shutterstock

Изменился список самоуправлений с низкими показателями заболеваемости Covid-19, в которых ученики 1-4-х классов смогут возобновить очное обучение, так как он создан по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) за четверг, 18 февраля, выяснило агентство LETA.

По информации Министерства образования, согласно данным SPKC на четверг, с понедельника работу очно смогут начать школы в Алсунгском, Ауцском, Буртниекском, Цесвайнском, Дагдском, Дурбском, Эргльском, Кегумском, Крустпилсском, Кулдигском, Малпилсском, Мерсрагсском, Наукшенском, Неретском, Павилостском, Плявиньском, Руиенском, Салацгривском, Саулкрастском, Сигулдском, Скриверском, Скрундском, Терветском, Вецумниекском и Вецпиебалгском краях.

Напомним, в дальнейшем в организации учебного процесса будет учитываться региональный принцип, то есть очная учеба может на определенных условиях проходить в самоуправлениях с кумулятивным 14-дневным показателем заболеваемости Covid-19 ниже 200 случаев на 100 000 населения.

Как сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска, соответствие самоуправлений требованиям "безопасных школ" правительство будет пересматривать каждые две недели.

Если в самоуправлении в течение двух недель произойдет резкий рост заболеваемости Covid-19 и ее 14-дневный уровень превысит 200 случаев на 100 000 человек, будет рассматриваться вопрос о том, как заболеваемость влияет на очное обучение в школах и выявлен ли вирус в самих учебных заведениях. В зависимости от этого будет приниматься решение о продолжении очного обучения или возвращении к удаленной учебе.

Учебное заведение должно обеспечить требования эпидемиологической безопасности и проводить еженедельное тестирование сотрудников. Оценивая, можно ли в учебном заведении соблюдать дистанцию, нужно учитывать принцип три квадратных метра площади на одного ученика.

Учитывая, что общественный транспорт является одним из мест, наиболее подверженных эпидемиологическому риску, учредитель учебного заведения должен, насколько это возможно, принять необходимые меры эпидемиологической безопасности. Самоуправления могут, например, организовать отдельный поток учащихся в общественном транспорте, автобус от школы, а также дети могут добираться до школы на частном автомобиле или пешком. 

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