Изменился список самоуправлений, в которых ученики младших классов возобновят очное обучение

По информации Министерства образования, согласно данным SPKC на четверг, с понедельника работу очно смогут начать школы в Алсунгском, Ауцском, Буртниекском, Цесвайнском, Дагдском, Дурбском, Эргльском, Кегумском, Крустпилсском, Кулдигском, Малпилсском, Мерсрагсском, Наукшенском, Неретском, Павилостском, Плявиньском, Руиенском, Салацгривском, Саулкрастском, Сигулдском, Скриверском, Скрундском, Терветском, Вецумниекском и Вецпиебалгском краях.

Напомним, в дальнейшем в организации учебного процесса будет учитываться региональный принцип, то есть очная учеба может на определенных условиях проходить в самоуправлениях с кумулятивным 14-дневным показателем заболеваемости Covid-19 ниже 200 случаев на 100 000 населения.

Как сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска, соответствие самоуправлений требованиям "безопасных школ" правительство будет пересматривать каждые две недели.

Если в самоуправлении в течение двух недель произойдет резкий рост заболеваемости Covid-19 и ее 14-дневный уровень превысит 200 случаев на 100 000 человек, будет рассматриваться вопрос о том, как заболеваемость влияет на очное обучение в школах и выявлен ли вирус в самих учебных заведениях. В зависимости от этого будет приниматься решение о продолжении очного обучения или возвращении к удаленной учебе.

Учебное заведение должно обеспечить требования эпидемиологической безопасности и проводить еженедельное тестирование сотрудников. Оценивая, можно ли в учебном заведении соблюдать дистанцию, нужно учитывать принцип три квадратных метра площади на одного ученика.