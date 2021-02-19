10 лет шоу "Орел и решка": Тодоренко и другие ведущие раскрыли несколько секретов

К примеру, Регина Тодоренко подчеркнула, что если бы знала, что ее ждет в кругосветном путешествии, то взяла бы с собой побольше медикаментов и успокоительного. Но вообще она призналась, что ей всегда всего хватало на проекте.

"Конечно, не хватало близких, но в такое я их никогда не потащила бы", - сказала Регина.

При этом ведущая призналась, что, если не ошибается, она потратила на проекте около миллиона долларов.

"Если учитывать все выпуски, где я была с золотой картой", - указала Тодоренко.

Регина Тодоренко ФОТО: скриншот видео

Ее коллега Андрей Бедняков рассказал, что однажды не спал 21 час подряд.

"Это было в сезоне с Настей Ивлеевой. Я прилетел на фестиваль шаров, и мы практически сразу начали снимать. И снимали почти сутки. Но это того стоило, ведь мы сделали классную работу", - сказал он.

Подруга Насти Ивлеевой Юлия Коваль, которая тоже стала ведущей на проекте, призналась, что самое противное, что она ела на съемках - это баранья кишка в Турции.

"Эта часть кишки очень похожа на мужские гениталии, находится близко к финальной части кишечника и дико отдает фекалиями. Помню, когда взяла это в рот, меня чуть не стошнило прямо в кадре. Короче, друзья, считайте, что я знаю на вкус баранью какашку", - сказала блондинка.