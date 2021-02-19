Пт, 19.02.2021
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  • 10 лет шоу "Орел и решка": Тодоренко и другие ведущие раскрыли несколько секретов
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10 лет шоу "Орел и решка": Тодоренко и другие ведущие раскрыли несколько секретов

10 лет назад на телеэкраны вышла программа про путешествия "Орел и решка". Передача полюбилась зрителям не только в России, но и за ее пределами. Ведущие проекта рассказали порталу PeopleTalk.ru некоторые любопытные подробности. 

К примеру, Регина Тодоренко подчеркнула, что если бы знала, что ее ждет в кругосветном путешествии, то взяла бы с собой побольше медикаментов и успокоительного. Но вообще она призналась, что ей всегда всего хватало на проекте. 

"Конечно, не хватало близких, но в такое я их никогда не потащила бы", - сказала Регина. 

При этом ведущая призналась, что, если не ошибается, она потратила на проекте около миллиона долларов.

"Если учитывать все выпуски, где я была с золотой картой", - указала Тодоренко. 

Регина Тодоренко ФОТО: скриншот видео

Ее коллега Андрей Бедняков рассказал, что однажды не спал 21 час подряд.

"Это было в сезоне с Настей Ивлеевой. Я прилетел на фестиваль шаров, и мы практически сразу начали снимать. И снимали почти сутки. Но это того стоило, ведь мы сделали классную работу", - сказал он. 

Подруга Насти Ивлеевой Юлия Коваль, которая тоже стала ведущей на проекте, призналась, что самое противное, что она ела на съемках - это баранья кишка в Турции.

"Эта часть кишки очень похожа на мужские гениталии, находится близко к финальной части кишечника и дико отдает фекалиями. Помню, когда взяла это в рот, меня чуть не стошнило прямо в кадре. Короче, друзья, считайте, что я знаю на вкус баранью какашку", - сказала блондинка. 

За 10 лет существования трэвел-шоу "Орел и решка" ведущие проекта побывали в 127 странах мира.

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