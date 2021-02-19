За сутки в больницы поступили 75 пациентов с Covid-19

Всего в стационарах лечатся 837 пациентов.

У 753 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 84 - в тяжелой.

За последние сутки из больниц были выписаны 73 пациента (в том числе 3 перевезены), всего с начала пандемии - 7695 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 689 новых случаев Covid-19, скончались 12 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 85 лет.

За последние сутки сделано 10 915 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 80 040 человек, умерли 1533 человека.