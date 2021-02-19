Пт, 19.02.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Горнолыжный курорт Ишгль стал рассадником Covid-19 в Европе. Иммунитет жителей изучали весь год

ФОТО: ISA HARSIN/SIPA/2011301507

В прошлом году на австрийском горнолыжном курорте Ишгль возникла вспышка нового коронавируса, после чего отдыхающие там туристы разнесли Covid-19 по всему континенту. Недавно было опубликовано исследование, посвященное иммунитету местных жителей.

У девяти из десяти жителей Ишгль, инфицированных новым коронавирусом, сохранился длительный иммунитет, а уровень антител оставался высокими в течение почти года после вспышки.

По данным исследования Медицинского университета Инсбрука, у около 90% людей, у которых выработались антитела после заражения в апреле 2020 года, они сохранились до ноября.

Это означает, что иммунитет, приобретенный после заражения, относительно стабилен, пишет австрийское издание ORF.

Опубликованное в четверг исследование было проведено в ноябре с участием 900 инфицированных жителей Ишгля в возрасте от 18 до 89 лет.

У 801 из них антитела оставались не менее шести месяцев после заражения.

"Несмотря на небольшое снижение концентрации антител по сравнению с первым этапом сбора данных, мы можем говорить об относительно стабильном иммунитете. Почти у 90% людей, у которых в апреле 2020 года были получены положительные результаты, также были обнаружены антитела в ноябре", - объясняет иммунолог Доротея фон Лаэра .

Однако не следует предполагать, что в регионе достигнут коллективный иммунитет, поскольку инфицирована относительно небольшая часть общества, отмечают авторы исследования.

Руководитель исследования Вегене Тамире Борена подчеркивает, что аналогичные результаты были получены и в других местах. "Наши результаты сильно коррелируют с другими опубликованными исследованиями, такими как исследование, опубликованное в Англии несколько недель назад, показывающее, что 88% все еще имеют иммунитет через шесть месяцев после заражения", - объясняет она.

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