В Латвии несколько сотен человек столкнулись с новым видом интернет-мошенничества

Своих потенциальных жертв мошенники находят на сайтах объявлений, где латвийцы пытаются что-либо продать.

Один из таких продавцов рассказал, что ночью получил сообщение от покупателя. Он задал несколько формальных вопросов и сообщил, что готов приобрести продаваемый товар при условии, что оплата будет производиться через интернет-приложение курьерской компании DPD. Однако, как оказалось, данное приложение является поддельным, и все представленные продавцом банковские реквизиты попадают в руки мошенников.

Этот вид мошенничества стал очень распространенным в последние недели. Государственная полиция располагает информацией как минимум о 240 случаях.

Следует иметь в виду, что DPD и Omniva не предлагают услуги посредничества в онлайн-платежах. Следовательно, любое предложение об использовании этой формы оплаты может быть мошенническим.