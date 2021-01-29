Omniva предупреждает о мошенниках

Предприятие указывает, что не обеспечивает такую услугу, и призывает индивидуальных продавцов товаров быть внимательными, а в случае попыток мошенничества - обращаться в полицию.

Упомянутые случаи произошли, когда на объявления о продаже откликался мошенник, выражавший желание приобрести конкретный товар. Он просил продавца переслать товар, используя услуги Omniva.

В то же время мошенник присылал ссылку на поддельный портал, на котором якобы видно подтверждение о совершении оплаты, с призывом получить средства, для активации чего необходимо ввести данные платежной карты лица.

ФОТО: Скриншот

Представители предприятия отмечают, что единственные безопасные способы, как индивидуальные продавцы товаров могут убедиться в получении оплаты, это использовать сервисы посредников (например, PayPal и т. д.), подтверждающие банковскую транзакцию документы или фактическое получение средств на свой расчетный счет.