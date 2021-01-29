Omniva предупреждает о мошенниках

В распоряжение Omniva попала информация о попытках выманивая данных банковских карт. Чтобы реализовать свою задумку, мошенники проявляют интерес к приобретению у частных лиц предлагаемых на платформах объявлений товаров, но в качестве подтверждения произведения оплаты указывают якобы подтверждение Omniva о совершении оплаты и просят получить платеж на сайте, который на самом деле является поддельным, указывают представители предприятия.
Предприятие указывает, что не обеспечивает такую услугу, и призывает индивидуальных продавцов товаров быть внимательными, а в случае попыток мошенничества - обращаться в полицию.
Упомянутые случаи произошли, когда на объявления о продаже откликался мошенник, выражавший желание приобрести конкретный товар. Он просил продавца переслать товар, используя услуги Omniva.
В то же время мошенник присылал ссылку на поддельный портал, на котором якобы видно подтверждение о совершении оплаты, с призывом получить средства, для активации чего необходимо ввести данные платежной карты лица.
Представители предприятия отмечают, что единственные безопасные способы, как индивидуальные продавцы товаров могут убедиться в получении оплаты, это использовать сервисы посредников (например, PayPal и т. д.), подтверждающие банковскую транзакцию документы или фактическое получение средств на свой расчетный счет.
Omniva напоминает, что не обеспечивает услуги расчетов между клиентами, и призывает людей быть особо осторожными, распоряжаясь своими личными данными. Кроме того, предприятие призывает сообщать о подозрительных СМС-сообщениях и письмах на электронную почту, позвонив в центр поддержки клиентов по номеру 27042424, написав на электронную почту info@omniva.lv или же сообщив в Госполицию.