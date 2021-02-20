Сб, 20.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Сергей Лазарев: "Век тиктокеров и блогеров не такой большой"

Сергей Лазарев ФОТО: Пресс-фото

Певец Сергей Лазарев дал интервью изданию "Собеседник", в котором рассказал об участии в проекте "Танцы со звездами". Артист также высказался по поводу слухов, которые часто появляются о нем в СМИ. 

Сергей Лазарев сейчас принимает участие в проекте "Танцы со звездами". Вместе с ним на шоу танцует блогер и экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян.

Певец отмечает, что блогерство - это временная история.

"Век тиктокеров и блогеров не такой большой. Нельзя сравнивать их с артистами, ведь последние производят то, что люди на протяжении долгих лет слушают, пересматривают, с нашими песнями у людей ассоциируются жизненные моменты", - заметил Лазарев.

Он также указал, что Дава хорошо танцует, он - профессионал. 

На слухи, которые о нем появляются в СМИ, Лазарев не реагирует. 

"За прошедшие 20 лет чего только про меня не писали. Я так спокойно к этому отношусь, ведь все это - новости одного дня", - отмечает он.

Сергей указывает, что 80% того, что о нем пишут - это полная чушь. Он не собирается никому ничего доказывать. 

"На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!" - подытожил он. 

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