Анна Заворотнюк впервые за долгое время высказалась о болезни матери

"Очень долго думала, стоит ли писать об этом. Было много сомнений, как вы это воспримете. Но эта тема висит надо мной как Дамоклов меч, и я не могу больше притворяться, что этого не существует", - написала Анна.

Девушка не стала скрывать, что для нее происходящее не проходит бесследно.

"Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели", - заметила она.

Заворотнюк призналась, что ей надоели звонящие журналисты, надоели люди, которые пишут, что болезнь выдумана и "хватит пиариться". Она устала от предложений с кучей денег за интервью.

"Даже после своего отказа я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему. И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами, тоже мне очень надоедают", - объяснила она.

Анна заметила, что ее мама очень публичный человек и суперзвезда, и, конечно, интереса со стороны СМИ не избежать.

"Но мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте. Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, неправильной, мне абсолютно все равно. У меня другой приоритет", - подчеркнула Заворотнюк.

Анна объяснила, что Instagram - это ее отдушина.

"Я нашла здесь всех вас, прекрасных и понимающих друзей. Спасибо, искреннее спасибо тем, кто со мной на одной волне. Кто настолько чуток и правильно улавливает весь мой посыл", - подытожила она.

Девушка также разместила снимок с мамой. Он был сделан в 2017 году.

"Я люблю тебя", - подписала она фотографию.

Напомним, в СМИ регулярно появляются слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Анонимный медик рассказал журналистам о препарате, которым якобы лечат актрису. Родные эти сообщения опровергли.

Первые новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды официально ничего не известно.