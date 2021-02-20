Сб, 20.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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В отделениях Latvijas pasts установят посылочные автоматы

ФОТО: LETA

Чтобы ускорить выдачу посылок, ГАО Latvijas pasts разместит 18 новых посылочных автоматов в самых загруженных почтовых отделениях Риги и Рижского региона. Общие затраты на проект составляют 113 500 евро, сообщили на предприятии.

Изначально новые посылочные автоматы будут предназначены только для выдачи посылок, функция отправки посылок будет активирована, как только поток выдачи посылок в отделениях станет более равномерным.

Как заявили на Latvijas pasts, из-за ограничений, связанных с Covid-19, возможности одновременного обслуживания большего числа клиентов уменьшились, и в нескольких десятках почтовых отделений уменьшено количество обслуживаемых на месте людей и кассовых аппаратов.

По словам председателя правления почты Марциса Вилцанса, ситуация с Covid-19 и требования безопасности в данном случае ускорили реализацию проектов развития предприятий. "Мы понимаем, что исторически сложившаяся сеть почтовых отделений должна быть немедленно преобразована, а возможности ее использования оперативно расширены в соответствии с новой ситуацией, вызванной внешними условиями", - подчеркнул Вилцанс.

В каждом из новых посылочных автоматов можно одновременно разместить около 100 отправлений.

Новые посылочные автоматы производятся в Латвии, на предприятии Post Service Kurzeme, и технологически адаптированы к существующей сети автоматов Latvijas pasta, поэтому их можно использовать немедленно и дополнительные работы по синхронизации системы не нужны.

Общее количество посылочных автоматов Latvijas pasts после установки новых достигнет 80, и объявлены дополнительные закупки еще 120 новых автоматов.

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