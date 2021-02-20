В отделениях Latvijas pasts установят посылочные автоматы

Изначально новые посылочные автоматы будут предназначены только для выдачи посылок, функция отправки посылок будет активирована, как только поток выдачи посылок в отделениях станет более равномерным.

Как заявили на Latvijas pasts, из-за ограничений, связанных с Covid-19, возможности одновременного обслуживания большего числа клиентов уменьшились, и в нескольких десятках почтовых отделений уменьшено количество обслуживаемых на месте людей и кассовых аппаратов.

По словам председателя правления почты Марциса Вилцанса, ситуация с Covid-19 и требования безопасности в данном случае ускорили реализацию проектов развития предприятий. "Мы понимаем, что исторически сложившаяся сеть почтовых отделений должна быть немедленно преобразована, а возможности ее использования оперативно расширены в соответствии с новой ситуацией, вызванной внешними условиями", - подчеркнул Вилцанс.

В каждом из новых посылочных автоматов можно одновременно разместить около 100 отправлений. 7

Новые посылочные автоматы производятся в Латвии, на предприятии Post Service Kurzeme, и технологически адаптированы к существующей сети автоматов Latvijas pasta, поэтому их можно использовать немедленно и дополнительные работы по синхронизации системы не нужны.