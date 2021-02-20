Сб, 20.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Юридическая война: присяжный адвокат уличен в неэтичном поведении и оштрафован

Более трех лет назад присяжный адвокат Максим Грейноман попытался присвоить торговую марку Kuuuurija, пишет Rus.Postimees. Теперь эта эпопея, длившаяся более трех лет, подошла к концу, и, похоже, пока ведущая программы Катрин Луст может вздохнуть спокойно.

В мае 2018 года один из телезрителей прислал Катрин Луст сообщение о том, что присяжный адвокат Максим Грейноман обратился в Департамент интеллектуальной собственности Европейского Союза с просьбой зарегистрировать на себя товарный знак Kuuuurija.

Луст сразу же начала расследование и выяснила, что Грейноман, который, по его словам, вообще не смотрит телевизор, действительно хотел получить в собственность соответствующую торговую марку.

Когда летом 2018 года Лутс пришла в офис Грейномана, чтобы спросить, зачем ему вообще нужен бренд Kuuuurija, адвокат вел себя игриво и весело показал ей рожки. Общаясь с порталом Elu24, адвокат тогда тоже был немногословен, но пообещал в скором времени большой сюрприз для эстонского народа.

И вот теперь обстоятельства изменились, потому что Департамент интеллектуальной собственности Европейского Союза решил, что торговая марка Kuuuurija должна по-прежнему принадлежать Катрин Луст. Кроме того, суд чести коллегии адвокатов назначил Грейноману крупный штраф.

"В декабре прошлого года Департамент интеллектуальной собственности Европейского Союза преподнес вам небольшой рождественский подарок: вынес решение, что Kuuuruija - это хорошо известный в Эстонии товарный знак и Грейноман не может регистрировать его на свое имя", - сообщил Луст патентный уполномоченный Альмар Сехвер.

"Для меня это только подтверждает веру в институты Европейского Союза. На этих двух страницах точно проанализировано, что Kuuuurija - это торговая марка и что название передачи защищено как товарный знак. Поскольку эстонский закон о товарных знаках обеспечивает ему защиту, его уважает и европейское право", - продолжил Сехвер.

В начале этой истории патентный уполномоченный Сехвер также не был полностью уверен в победе, поскольку для того чтобы доказать это на уровне Европейского Союза, нужно пройти через огромное количество бюрократических процедур. Кроме того, этот судебный спор стоил Катрин Луст и программе Kuuuurija тысяч и тысяч евро.

Важно отметить, что каждый пункт решения, принятого в испанском Аликанте, Грейноман оспорил.

"Он обнаружил, что есть какие-то некоммерческие объединения Kuuuurija. Затем он нашел статью десятилетней давности в журнале то ли Täheke, то ли Lõoke, и заявил, что Kuuuurija не является чем-то уникальным. Однако Департамент интеллектуальной собственности Европейского Союза заявил, что не имеет значения, придумала Катрин Луст название Kuuuurija или нет: главное - что она сделала его известным в своей области, и в этом отношении департамент счел это фактом, который не подвергается сомнению. А также департамент счел, что у Грейномана нет законного права защищать права некоммерческих объединений или журнала Täheke. Если у этих лиц есть претензии, они должны высказать их сами", - объясняет Сехвер.

В связи с попыткой захвата товарного знака Kuuuurija суд чести коллегии адвокатов возбудил производство против своего коллеги Максима Грейномана. Ему вменяется неэтичное поведение  в связи с этой историей. Также адвокат был оштрафован на 10 000 евро.

Одной из причин, по которой Грейноман был оштрафован, стало то, что он отказался сообщить суду чести, кто является его предполагаемым клиентом, который якобы попросил присвоить товарный знак Kuuuurija. 

"Я прочитал это решение суда чести, которое на самом деле является очень обоснованным, достоверным и юридически правильным. И я не вижу причин, по которым это решение суда чести в чьих-то глазах могло бы казаться неправильным. Фактически суд чести также заявил, что Грейноман не доказал, что действовал от имени клиента, потому что до тех пор, пока он не докажет этого, считается, что он действовал от своего имени. Кроме того, суд чести также заявил, что даже если он действовал от имени клиента, то если он видел, что клиент просит его совершить противоправное действие, он должен был воздержаться от предоставления таких юридических услуг. Следовательно, - сделал ли он это для своей личной выгоды или для выгоды своего клиента - такой захват хорошо известного товарного знака является недобросовестным действием, и регулируемая профессиональная этика не допускает такой деятельности", - сказал патентный поверенный.

Но как себя чувствует Максим Грейноман в свете сегодняшних событий? По-прежнему ли он думает, что поступает правильно? Катрин Луст встретилась с Грейноманом в Харьюском уездном суде в начале января. Адвокат заявил, что платить штраф не собирается - напротив, он намерен его оспорить.

"Это приказ о принудительном исполнении, и его нужно оспорить. Все просто", - сказал он. 

Первоначально суд чести наложил на Грейномана штраф в размере 10 000 евро, который был оспорен адвокатом. И в конце декабря прошлого года суд чести вынес новое решение о наложении на Грейномана штрафа в 9 500 евро.

Грейноман - не единственный адвокат, которого суд чести недавно пропесочил за попытку захвата товарного знака. Если Грейноману был назначен штраф в 9500 евро, то за захват товарных знаков тартуских отелей Lydia и Dorpat тартуский адвокат Тоомас Метсма был оштрафован на 3000 евро.

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