Юридическая война: присяжный адвокат уличен в неэтичном поведении и оштрафован

В мае 2018 года один из телезрителей прислал Катрин Луст сообщение о том, что присяжный адвокат Максим Грейноман обратился в Департамент интеллектуальной собственности Европейского Союза с просьбой зарегистрировать на себя товарный знак Kuuuurija.

Луст сразу же начала расследование и выяснила, что Грейноман, который, по его словам, вообще не смотрит телевизор, действительно хотел получить в собственность соответствующую торговую марку.

Когда летом 2018 года Лутс пришла в офис Грейномана, чтобы спросить, зачем ему вообще нужен бренд Kuuuurija, адвокат вел себя игриво и весело показал ей рожки. Общаясь с порталом Elu24, адвокат тогда тоже был немногословен, но пообещал в скором времени большой сюрприз для эстонского народа.

И вот теперь обстоятельства изменились, потому что Департамент интеллектуальной собственности Европейского Союза решил, что торговая марка Kuuuurija должна по-прежнему принадлежать Катрин Луст. Кроме того, суд чести коллегии адвокатов назначил Грейноману крупный штраф.

"В декабре прошлого года Департамент интеллектуальной собственности Европейского Союза преподнес вам небольшой рождественский подарок: вынес решение, что Kuuuruija - это хорошо известный в Эстонии товарный знак и Грейноман не может регистрировать его на свое имя", - сообщил Луст патентный уполномоченный Альмар Сехвер.

"Для меня это только подтверждает веру в институты Европейского Союза. На этих двух страницах точно проанализировано, что Kuuuurija - это торговая марка и что название передачи защищено как товарный знак. Поскольку эстонский закон о товарных знаках обеспечивает ему защиту, его уважает и европейское право", - продолжил Сехвер.

В начале этой истории патентный уполномоченный Сехвер также не был полностью уверен в победе, поскольку для того чтобы доказать это на уровне Европейского Союза, нужно пройти через огромное количество бюрократических процедур. Кроме того, этот судебный спор стоил Катрин Луст и программе Kuuuurija тысяч и тысяч евро.

Важно отметить, что каждый пункт решения, принятого в испанском Аликанте, Грейноман оспорил.

"Он обнаружил, что есть какие-то некоммерческие объединения Kuuuurija. Затем он нашел статью десятилетней давности в журнале то ли Täheke, то ли Lõoke, и заявил, что Kuuuurija не является чем-то уникальным. Однако Департамент интеллектуальной собственности Европейского Союза заявил, что не имеет значения, придумала Катрин Луст название Kuuuurija или нет: главное - что она сделала его известным в своей области, и в этом отношении департамент счел это фактом, который не подвергается сомнению. А также департамент счел, что у Грейномана нет законного права защищать права некоммерческих объединений или журнала Täheke. Если у этих лиц есть претензии, они должны высказать их сами", - объясняет Сехвер.